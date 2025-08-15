Zamora no puede arder cada verano

Zamora vuelve a vivir jornadas que quedarán marcadas en su memoria colectiva. Las llamas, que en el verano de 2022 redujeron a cenizas la sierra de la Culebra y otras zonas de la provincia, han regresado con una fuerza devastadora que ignora fronteras geográficas y emocionales. Esta vez, el fuego no solo ha calcinado el monte, sino que ha arrasado viviendas, explotaciones ganaderas, cosechas, infraestructuras y, sobre todo, la estabilidad económica de centenares de familias para quienes la evacuación se convirtió en una urgencia vital.

Varias localidades zamoranas han sufrido en primera línea el avance de un incendio que ya ha arrasado miles de hectáreas. Decenas de pueblos han sido desalojados; miles de personas han pasado la noche en polideportivos, albergues o en casas de familiares, con la incertidumbre de no saber qué encontrarán al regresar. Lo que para el visitante es un paisaje arruinado, para el vecino es una cuenta de resultados en números rojos. Los daños van mucho más allá de lo que puede verse a simple vista: viviendas reducidas a escombros, vehículos inutilizados, naves ganaderas destruidas, pajares calcinados, pastos desaparecidos. La base económica de muchas explotaciones se ha evaporado en cuestión de horas.

Los ganaderos contemplan el horizonte ennegrecido con una preocupación que trasciende lo emocional porque el alimento de su ganado ha desaparecido y su reposición no será cuestión de semanas ni de meses, sino de años. La pérdida de pastos implica un aumento inmediato de costes, pues habrá que recurrir a forrajes comprados, encareciendo la producción y reduciendo la rentabilidad. Las colmenas destruidas no solo suponen menos miel y menos ingresos, sino también un golpe a la polinización y, por ende, a la productividad agrícola futura. Los cultivos que aportaban renta directa se han convertido en terreno improductivo, y su recuperación exigirá inversiones que, en muchos casos, superan la capacidad financiera de sus propietarios.

Brigadas forestales, bomberos, efectivos de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y vecinos han desplegado un esfuerzo titánico para contener un fuego que se alimentaba de calor extremo, viento fuerte, baja humedad y un combustible que no solo estaba en los árboles, sino en décadas de abandono y falta de gestión preventiva.

La realidad es que estos incendios, como tantos otros, no pueden entenderse únicamente como un accidente o una fatalidad. Son también la consecuencia de un territorio despoblado, con un tejido económico debilitado y con una pérdida progresiva de las prácticas tradicionales que durante siglos mantuvieron el equilibrio natural. El pastoreo limpiaba el sotobosque, la recogida de leña reducía la acumulación de matorral y la actividad agrícola mantenía mosaicos de cultivos y praderas que actuaban como cortafuegos naturales. Hoy, el abandono rural y la pérdida de ese vínculo cotidiano con la tierra han creado un paisaje continuo, cerrado, altamente inflamable y carente de las defensas que antes ofrecía la gestión humana.

Desde el punto de vista financiero, este abandono no es gratuito: genera costes diferidos que acaban siendo mucho más altos que la inversión en prevención. La ecuación es clara: un euro invertido en gestión forestal puede ahorrar decenas en reparaciones, compensaciones y reconstrucción. Sin embargo, la planificación presupuestaria sigue tratando los incendios como emergencias puntuales en lugar de riesgos recurrentes que exigen una estrategia de gestión de largo plazo.

El verdadero problema no es solo que ardan los bosques, sino que lo hagan repetidamente, antes de que la naturaleza tenga tiempo de regenerarse. La sucesión de incendios en un mismo territorio destruye la capacidad de recuperación del suelo, facilita la erosión y multiplica el riesgo de desertificación, lo que en términos económicos significa perder para siempre un activo productivo. Tras los incendios de 2022 se habló de reconstrucción y prevención; la realidad demuestra que esas medidas han sido insuficientes o demasiado lentas.

Las consecuencias trascienden lo ecológico. Cada hectárea quemada es menos forraje, menos cosecha, menos ingresos, menos empleo y, en algunos casos, menos población. El impacto económico directo se suma al indirecto: las tierras calcinadas no podrán recibir ayudas de la PAC (Política Agraria Común) durante años, privando a agricultores y ganaderos de una fuente de liquidez fundamental. Esto no solo agrava su fragilidad financiera, sino que puede empujar a algunos a abandonar definitivamente la actividad, alimentando un círculo vicioso de despoblación y abandono que, a su vez, incrementa el riesgo de nuevos incendios.

El impacto no se queda en el sector primario. El turismo rural, que en muchas zonas es un complemento esencial de renta, se ve gravemente dañado: la imagen del territorio, su atractivo paisajístico y su biodiversidad son parte de su capital intangible y recuperarlos puede llevar décadas. A esto se suma el coste para las administraciones: extinción, realojos, ayudas de emergencia, reconstrucción de infraestructuras y restauración ambiental. En términos fiscales, los incendios son una carga que erosiona otros capítulos presupuestarios y que podría mitigarse con políticas activas de gestión del territorio.

La prevención forestal no puede ser un esfuerzo concentrado en los meses de mayor riesgo. Debe ser una actividad continua durante todo el año, con partidas presupuestarias estables y con criterios técnicos claros. Esto implica invertir en limpieza de montes, en cortafuegos, en reintroducir el pastoreo como herramienta de gestión, en apoyar cultivos y aprovechamientos forestales sostenibles que diversifiquen la economía local. También requiere reforzar la cultura del seguro agrario, garantizando que agricultores y ganaderos cuenten con coberturas adecuadas frente a pérdidas que, sin protección, pueden arruinarles.

Desde una óptica financiera, estas medidas son una inversión en resiliencia. El monte no es solo paisaje: es capital natural, patrimonio económico y garantía de futuro. Cuando se quema, no se destruyen únicamente árboles; se pierden activos productivos, fuentes de ingresos, oportunidades de desarrollo y cohesión social. Y la reposición de ese capital natural no es inmediata ni barata.

Zamora, como otras provincias afectadas por incendios recurrentes, necesita una política integral que combine prevención, inversión productiva y repoblación rural. Es necesario vincular las ayudas a la recuperación con proyectos que generen empleo y actividad, de modo que cada euro invertido tenga un efecto multiplicador. Recuperar una explotación agraria, sea de la naturaleza que sea, no es solo restaurar una fuente de ingresos, es también reconstruir una red económica y social que refuerza la capacidad del territorio para enfrentar futuras crisis.

Hoy, Zamora entera se moviliza en solidaridad con quienes han perdido su casa, su sustento o, en el caso más doloroso, la vida. Pero la solidaridad, por sí sola, no reconstruye economías ni frena el avance del abandono rural. Es imprescindible convertir esa empatía colectiva en políticas estables, con financiación suficiente y con seguimiento a largo plazo. Si nada cambia, el humo volverá a cubrir el cielo y las cenizas seguirán cubriendo la tierra que define a esta provincia.

El fuego no es solo una catástrofe natural, es un indicador de fragilidad económica y social. Mientras no se entienda que prevenirlo es tan urgente como apagarlo, se seguirá repitiendo un ciclo que empobrece a las personas, erosiona el territorio y compromete el futuro. Zamora no puede arder cada verano, no solo por su paisaje, sino por su economía, por su gente y por el valor de un patrimonio que no admite balances en negativo.

