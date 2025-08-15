No veo ni xenofobia ni racismo en la decisión del Ayuntamiento de Jumilla que impide rezos musulmanes en polideportivos de la localidad murciana. Lo interpreto de forma bien diferente. Lo interpreto como una defensa de nuestra historia, de nuestra cultura. Hay que preservar a toda costa nuestras raíces cristianas como lo más genuino de nuestro ser. Si perdemos las raíces que nos anclan y los pilares que nos sostienen no seremos nada como pueblo, como sociedad, como país.

A pesar de la tibieza de la Conferencia Episcopal Española, son más las veces que ha sido atacada la religión que profesamos la inmensa mayoría de españoles que la que procede del orbe musulmán, plagada de cuestiones que atentan contra la igualdad, contra las libertades, contra la democracia.

La Conferencia Episcopal que no es un dechado de inteligencia y sabiduría, lo dice y escribe una católica confesa, a veces pierde la perspectiva y calla lo que debería publicar a los cuatro vientos. Callaron cuando, en cierta ocasión, la actual coordinadora de Sumar, Yolanda Díaz, sí, esa que recibió en dos ocasiones el Papa Francisco, prohibió utilizar el teatro referente de Ferrol para celebrar el pregón de Semana Santa, potenciando otras actividades frente a la celebración de un importante acto de la Semana de Pasión. Alegó motivos religiosos. A día de hoy se rasga las vestiduras por la decisión del Ayuntamiento de Jumilla.

A pesar de las protestas de otros grupos políticos, la Yoly se salió con la suya y los ferrolanos tardaron doce años en recuperar el teatro de la discordia para la celebración del tradicional Pregón. Podemos trasladarlo a Zamora donde de pregones y Semana Santa sabemos un poco, bueno, algunos mucho, demasiado. Sólo que de eso la gallega ya no se acuerda. El Gobierno de España tiene que seguir la estela dejada por Rodríguez Zapatero y seguir desproveyendo a esta hermosa nación de sus valores, de sus principios, de sus tradiciones y de sus costumbres, frente a las importadas de otras latitudes cuyos gobiernos, tradiciones y costumbres dejan mucho que desear.

Aquí, se mesan el cabello por la muerte del toro en una tarde de fiesta y miran para otro lado cuando miles de corderos son degollados para celebrar la Fiesta del Sacrificio musulmán. Así están las cosas.

Suscríbete para seguir leyendo