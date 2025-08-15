Triste verano de incendios y apagones

Ha habido un apagón informativo, y las portadas de los periódicos y las entradas de los medios de comunicación que en el mes de agosto mostraban el rico colorido de los pueblos en fiesta, se han teñido de rojo y amarillo del fuego primero, y del desolador gris de la tierra quemada y de la burocracia de los despachos, que no han evitado que Zamora vuelva a ser pasto de las llamas.

Porque después de haber sufrido hace tres años el mayor incendio por extensión de la historia de España del siglo actual y del pasado, este año no nos tocaba en Zamora. O al menos no en la Sierra de la Culebra.

No nos tocaba aunque sólo fuera por mera estadística, o porque después de haberse quemado 60.000 hectáreas ya quedaba poco terreno por quemar en la Culebra. Además, aún no se había sacado toda la madera en la que se habían convertido los árboles porque según la Junta faltaba actuar sobre las fincas de titularidad privada. Tampoco habían llegado las ayudas prometidas a los perjudicados por los incendios, según denunciaban los propios vecinos y los ayuntamientos afectados. Ni se habían replantado los montes a la espera de que rebrotaran las plantas espontáneamente, según constataban todos. En los caminos y carreteras donde habían aumentado el tráfico de los grandes camiones para transportar la madera sacada, aún no se había reparado el firme. Y el monte seguía devastado y del color gris de la burocracia que no había conseguido devolverle el color verde. Tierra calcinada y nada por quemar.

¡ Pero lamentablemente todavía quedaba tierra por quemar! Y la chispa saltó en el pueblo que no quiso cambiar su nombre de Puercas por el de Balcón de Aliste, y ahora ve cómo el panorama desde ese privilegiado balcón con vistas al privilegiado paisaje natural está calcinado. Y el color gris se está extendiendo a otros pueblos del espacio natural protegido de la Sierra de la Culebra.

- ¡Pues menos mal que está protegido! Porque si no ya habría desparecido de la faz de la tierra- dicen los más escépticos.

- ¿Y qué protección hay, cuando a la mayor extensión de tierra quemada hace sólo tres años hay que añadir otros miles que no sabemos aún cuántos van a ser finalmente?- se preguntan los temerosos vecinos que ven acercarse las llamas a su casa.

Tres años después del mayor incendio en más de cien años, no parece que se haya aprendido nada de la triste historia del incendio de La Culebra, sino que estamos condenados a repetirla. En otros pueblos de la misma sierra, donde se revive el horror que no se había olvidado. Y un poco más al norte de la misma provincia, pero muy cerca, prende otro incendio que vuelve a demostrar que no hemos aprendido nada de la historia. Y por eso la historia se repite.

Se repiten las mismas palabras de las personas obligadas a confinarse, desalojarse o realojarse, en medio del miedo al fuego que puede acabar con todo lo que ha sido su vida: su gente, su casa, su ganado, su nave, su trabajo, su pueblo, su paisaje.

-Lo hemos perdido todo- lloran.

- Nos han abandonado –piensan.

Y al sentirse abandonados, luchan con todas sus fuerzas y arriesgando su vida, como le ha pasado a un joven voluntario de 35 años, para evitar que el fuego llegue a su gente, su casa, su ganado, su nave, su trabajo, su pueblo, su paisaje.

Se repiten las mismas palabras de los responsables políticos que vuelven a recomendar:

-Sigan las instrucciones porque no hay que arriesgar la vida.

Vuelven a prometer:

-Se van a habilitar ayudas urgentes y generosas para todos.

O aprovechan para enfrentarse entre ellos en lugar de hacer frente al fuego:

-Estaban tomando sidras o tomando el sol.

Los que no están tomando ni siquiera el agua, ni la alimentación, ni el descanso necesarios, son los trabajadores que hacen frente a los frentes del fuego, y que llevan años diciendo que necesitan más medios, más gente, más tiempo y más tiempo de trabajo. Esos bomberos forestales que deben estar todo el año apagando el fuego, y no jugándose la vida y la salud cuando las llamas y el humo arrecian; y que tienen que desbrozar el monte porque hace años que van disminuyendo los habitantes de la zona, y con ellos descendiendo los terrenos cultivados y la ganadería extensiva que mantenía el fuego un poco más a raya.

-Los incendios se apagan en invierno- dicen los expertos y corroboran los vecinos.

- No tienen que ser fijos discontinuos, porque los incendios son fijos – reivindican los sindicatos y los vecinos de la Zamora despoblada y necesitada de más trabajadores.

Esas mismas palabras que llevamos a la diputación en el mes de julio para pedir en Zamora un operativo contra incendios todo el año y ampliar el Plan Montel, más trabajadores y medios, y planes locales de prevención de incendios. Y Faúndez nos contestó que no era necesario, como también decía Mañueco.

-¡Mañueco, ponte el chaleco! –decían cuando vinieron hace tres años a Zamora desde la sierra quemada.

Pero ahora en el desalojo de Abejera hay varios heridos, y hay que echar mano a la manguera por haberse lavado las manos como Pilatos en lugar de pedir más protección para nuestra provincia a la Junta.

Una provincia en la que se han parado algunas fiestas y en la que este año no se verán las perseidas o las lágrimas de San Lorenzo porque el cielo se ha llenado de humo, y los ojos de lágrimas para apagar el fuego, esperando la lluvia. Porque otro año de nuevo llueve sobre mojado sin que caiga una gota de agua.

Con palabras como las que hace tres años dediqué a las buenas gentes de La Culebra, que han seguido durante todo el tiempo recordando, denunciando y luchando por su tierra, acabo este escrito.

Nos veremos también reivindicando / que nuestra tierra no es tierra quemada. / Que del trabajo nacen brotes verdes / de verdad, no de la propaganda. / Ese verde que aunque hoy parece negro / tras la lluvia será verde esperanza. / Quiero reconocerme en vuestra pena por la tierra quemada. / Y decir "gracias" por seguir llevando esta pequeña lucha por bandera.

"Ni vaciada, ni calcinada". Gracias.

Suscríbete para seguir leyendo