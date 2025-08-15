Opinión | La mirilla
Déjá vu
OPINIÓN | Vamos más al peso, con 30 empresas que contratan bomberos forestales, que a la calidad
Las pesadillas a veces se repiten, y eso es lo que está pasando en Zamora. No nos hemos llegado a despertar del mal sueño, y ha vuelto a suceder. Las llamas asolan de nuevo una provincia muy dañada y se repiten situaciones ya vividas: no hay medios suficientes ni una buena coordinación para luchar contra el fuego. Vamos más al peso, con 30 empresas que contratan bomberos forestales, que a la calidad. Importa más ahorrar en la prestación de servicios, que invertir en ellos. Y al final, son los propios vecinos los que cogen las mangueras y arriesgan su vida para defender su vida, sus casas y sus propiedades. Los que ven en primera línea con desesperación cómo no pueden hacer más, por más que lo intenten.
Y mientras eso pasa, hay quien prefiere enredarse en mensajitos y críticas cruzadas en vez de ponerse a trabajar. Aquí, como en muchas otras cosas, lo que hace falta es unidad y unión. Estamos cansados de estar calentitos, como dice Puente, y a muchos niveles además. Estamos hartos de buenas palabras y de promesas cuando a la hora de la verdad no hay respuestas, cuando llegan las llamas y lo arrasan todo, cuando aunque no se vea el fuego, se huele y se siente a kilómetros. En tres años no se ha hecho nada, no ha cambiado nada, no ha mejorado nada. La pesadilla se repite y casi en las mismas condiciones. Y los que lo pagan y lo sufren son los vecinos... Y los bomberos que están también dando todo lo que pueden para intentar controlar las llamas. Porque algunos, sorprendentemente, no se queman ni a lo bonzo.
