Siempre es muy triste y muy dolorosa la muerte de un ser querido, en este caso de mi suegro, Ursino Viñas Román, pero ayudan a sobrellevarla mucho mejor los comportamientos de grandes profesionales.

Ursino no era de médicos, lo operaron de la próstata en 1997 en Salamanca. Tuvo consulta con el Urólogo en Zamora en 2017, le puso un tratamiento que él ha seguido hasta la actualidad pero no volvió a consulta ni a hacerse prueba alguna.

Su deterioro físico llegó a ser tan grande que él mismo pidió ingresar en urgencias el día 22 de junio en el Hospital Virgen de la Concha. Después de 15 días de pruebas y tratamientos tuvo la experiencia, para él nunca vista, del trato profesional y humano que estaba recibiendo por parte del personal de limpieza, celadores, auxiliares, enfermeros y médicos en la planta 5 del hospital.

Pero especialmente de dos personas, de dos recién titulados enfermeros, Andrés y Rosa, Rosa y Andrés, por el trato, la atención y el cariño que le han dado.

A su pesar pero con el beneplácito y la convicción del personal del Hospital Virgen de la Concha el día 7 de julio, por la tarde, fue trasladado al Hospital Provincial de Zamora, a la planta 2 de cuidados paliativos por considerar que allí estaría mejor y recibiría un tratamiento más adecuado.

Su tristeza por el traslado enseguida cambió pues el trato profesional y humano de todos los profesionales médicos, enfermeras, auxiliares y de la limpieza de este Hospital seguía siendo el mismo.

Y en una tarde de julio un poco complicada en el Hospital Provincial de Zamora, entre el cambio de hospital y la pesadez de las primeras horas de la tarde, llega la gran sorpresa y a la vez la enorme alegría cuando Ursino recibe la visita de su queridísimo enfermero, de su mejor cuidador, Andrés Casado, durante su estancia de 15 días en el Hospital Virgen de la Concha. "Ursino, amigo, ¿cómo estás?" le dice, y Ursino incrédulo, roto de emoción le contesta llorando: "Ay, mi madre, pero de dónde vienes tú, qué tierra te ha parido, esto no se ha visto nunca...".

"Soy de Córdoba y unos padres extraordinarios me trajeron al mundo y me inculcaron los mejores valores que uno puede tener", le replica Andrés. Después de una amena charla y deseándole lo mejor y una pronta recuperación por parte de Andrés se despiden cariñosamente hasta otro día, día que no llegaría porque Ursino fallece al mediodía del sábado 12 de julio sin sufrimiento y sin dolor alguno.

Los cuidados paliativos contribuyen a que uno tenga una muerte digna y evite el dolor y el sufrimiento que toda persona no se merece.

La sanidad en Zamora funciona porque tiene grandes profesionales y el mal comportamiento de unos pocos no puede empañar la gran labor y profesionalidad de la mayoría.

Por ello a los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza de la planta 5 del Hospital Virgen de la Concha y de la planta 2 del Hospital Provincial de Zamora, a todos ellos y como no, en especial para Rosa y Andrés, el mayor agradecimiento de Ursino que se lo pudo transmitir en persona cuando estaba siendo cuidado por ellos y en nombre de nuestra familia a los que estaremos eternamente agradecidos.

¡¡¡Muchas gracias!!!

Isidro Prieto Hernández

Suscríbete para seguir leyendo