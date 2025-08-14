Espoleado por tal convicción, Javier Cercas, uno de los más grandes escritores españoles de los últimos tiempos, decidió aceptar la invitación que de manera sorpresiva le hizo un representante del Vaticano, un día de mayo de 2023, para que acompañara al papa Francisco en el viaje que el Sumo Pontífice haría a Mongolia a finales de agosto de aquel año. Quien le trasladó la invitación del Papa le dijo que, caso de que aceptara, solo se le pediría que a la vuelta escribiera un libro relatando sus impresiones sobre el viaje, sobre el Papa, sobre la Iglesia, sobre el Vaticano… y sobre todo aquello que se le pudiera ocurrir y tuviera que ver con las vivencias que en él pudiese tener.

A pesar de que es público y notorio el reconocimiento que el insigne escritor y periodista ha hecho siempre de su condición de ateo, anticlerical, laicista militante, racionalista contumaz e impío riguroso, Cercas aceptó la invitación del Vaticano y se comprometió a escribir el libro que se le pidió, cuyo título resultó ser: "El loco de Dios en el fin del mundo", porque pensó que viajando con el Papa podría encontrar un momento para hablar con él acerca de la resurrección de la carne y la vida eterna y, sobre todo, para preguntarle si, tal y como le había asegurado su madre, ella podría volver a ver a su padre después de morir. La respuesta del papa Francisco fue contundente: "Di a tu madre que, con toda seguridad, cuando muera podrá volver a reunirse con tu padre".

En su libro, que recomiendo leer a todos los que aun puedan estar interesados en el papel que en la sociedad actual puede ocupar la religión, su trascendencia en lo espiritual y el ansia de encontrar razones para creer y tener esperanzas en el "más allá", Cercas relata, con la maestría a que nos tiene acostumbrados, momentos del viaje que no tienen desperdicio. Para quien suscribe, los más emocionantes son los que compartió con los misioneros y misioneras que conoció en Mongolia, de los que deja constancia enfatizando en la alegría que sentían quienes, habiendo aceptando la encomienda de predicar el Evangelio, lo hacían con una humildad ejemplarizante y convencidos de que tener agallas para acercarse a los más pobres y desvalidos, darles la mano y poderles transmitir esperanzas era una gracia de Dios. El célebre escritor cuenta cómo los misioneros con los que tuvo oportunidad de dialogar, le aseguraron que nada les podía producir mayor satisfacción que la asunción de su tarea evangelizadora, que centraban en las enseñanzas de Cristo y en dar a quienes les pudieran escuchar motivos y razones para creer en Dios y esperar en la vida eterna.

Cuando, en cualquier conversación con amigos o conocidos, sale a relucir la falta de principios y valores, y sobre todo de esperanzas, en que está sumida la sociedad actual, si tengo que dar mi opinión, suelo decir que, producto de algunas experiencias vividas, y por supuesto de la observación de la realidad, soy de los que piensan que, necesariamente, debe haber algo más allá de la muerte que compense a los que en su vida terrenal no han conocido otra cosa más que el sufrimiento. Por eso, aunque no con la autoridad con la que el papa Francisco le dijo a Javier: "di a tu madre que, con toda seguridad, volverá a ver a tu padre tras su muerte", confieso mi esperanza en el "más allá", porque no puedo negársela a los que más sufren.

Ah, antes de morir, la madre de Javier, según nos cuenta en el epílogo de su libro, le dijo: "Mira Javi. Yo siempre fui una persona humilde y, desde niña, siempre pensé que los demás eran mejores que yo. ¿Y sabes que he comprendido, ahora que soy mayor? ¿Qué? Le preguntó Javier: "Que ser humilde sale a cuenta".

Javier Cercas, que es un intelectual de la cabeza a los pies, asegura que tras haber escrito "El loco de Dios en el fin del mundo" hay un antes y un después en su vida.

¿Por qué será?

