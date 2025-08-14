Tras la muerte de su hijo, el periodista Julio Anguita Parrado, por un misil del ejército iraquí en Bagdad en abril de 2003, el histórico dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita, pronunció una frase lapidaria: "Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen". Frase que bien puede aplicarse a la barbarie desencadenada en Ucrania y en Gaza, pero que, en este caso, es igualmente aplicable a lo que ocurre en buena parte de España a causa del fuego: "Malditos sean los fuegos y los canallas que los provocan".

Y al que tricen, sea o no sea con las manos en la yesca, como el trabajador de extinción de incendios detenido por el fuego de Mombeltrán, de finales de julio, que lo enchironen de por vida. Los que provocan los fuegos son terroristas y hay que aplicarles la ley, mejor de los que se hizo con ETA, es decir, sin remisión de pena, sin prebendas de ningún tipo.

Los que han encendido los fuegos que se comen literalmente la provincia de Zamora, nos van a dejar esta tierra convertida en un solar, casualmente ideal para placas solares y eólicas, pero ya no para pinos y encinas, para cultivos que alimentan al hombre, para bosque que necesitan animales como los corzos para sobrevivir. Es todo muy sorprendente. De nueve provincias de Castilla y León, sólo Zamora y León por ese orden, son pasto de las llamas. No quiero decir que deba ocurrir lo mismo en las siete provincias restantes, pero, repito, ya es casualidad. Se puede estrechar el cerco a poco que la Guardia Civil se remangue.

A simple vista da la sensación de que ciertos intereses espurios están detrás de tantos focos como se van encendiendo en las zonas devastadas por las llamas. Y no cesan. Se medio extinguen unas y ya están encendidas otras. Y los vecinos de Molezuelas de la Carballeda, Puercas, Uña, Congosta, Villageriz y Alcubilla de Nogales viendo como el fuego cerca sus hogares. Eso, los que no han sido pasto de las llamas y siempre en medio de la impotencia y la incredulidad más absoluta.

¿Todos los veranos van a ser así? Algo tienen que hacer, hechos que no palabras, los que pueden y deben hacer lo que sea para acabar con esta situación catastrófica que se viene cebando con la provincia de Zamora.

