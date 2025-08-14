Bases conductuales y biológicas de la corrupción

Esa acción humana de corromperse, aprovechándose en el ejercicio de su trabajo de unos bienes materiales o inmateriales, como una determinada información, es tan antigua como el hombre, por lo que se viene ejerciendo desde el principio de los tiempos; es frecuente aprovecharse de forma, más o menos furtiva, de las riquezas intelectuales o materiales de los otros, de tal forma que, en todas las áreas de la gestión, especialmente de los estados, instituciones y empresas, siempre han surgido personas prostituidas o contaminadas, que no han sabido vivir dentro de una ética comportamental riguroso, tal y como se les exigía, surgiendo de forma casual, o después de una búsqueda, quebrantos económicos, cuya factura va a depender de la categoría profesional del quebrantador.

De todas formas, es un comportamiento muy complejo, aquel que superan aquellas normas que se ha comprometido a respetar, para la obtención de un beneficio, que en ocasiones superará en muchos ceros, aquel sueldo del que vive; parece que surge de una cierta desarmonía cerebral, y de forma específica de aquellas áreas en la que se toman las decisiones, y se gestiona y planifica de forma ética, cuando gestionamos grandes cantidades de dinero, cuyo control pasa por nuestras manos. Una de estas regiones es la corteza prefrontal, que responde de la toma de decisiones, a la vez que, controla los impulsos y diseña nuestro camino a largo plazo. Cuando este área, por motivos del estrés, presión ambiental, graves problemas que nos obsesionan, pensamientos patológicos por lo fantasiosos… donde además no se vive como realidad la falta de consecuencias, al dominar un acto que depende enteramente de nosotros, por lo que la posibilidad de modificar de un proceso, además de fácil, nos reporta un enorme beneficio, "la censura disminuye, e incluso desaparece, surgiendo un estado de prepotencia, de engrandecimiento que nos hace observar en nuestro espejo, que podemos con todo, disminuyendo o desapareciendo cuando nos embriagamos de poder, la capacidad de resistir tentaciones y de tomar decisiones guiadas por la ética".

El sistema límbico es otra región cerebral implicada, al regular las emociones como el miedo. Porque estas tienen un enorme protagonismo, lo experimentamos nosotros de forma diaria, en este caso la búsqueda de recompensas inmediatas, propiciada con la facilidad para su obtención, puede llevar a las personas a tomar atajos éticos, mientras que el miedo al contrario, te inhabilita para transitar por ciertos caminos, en este caso, este miedo ha desaparecido, incluso ha surgido la fantasía de controlar, que nos domina, y la rectitud marcada por la ética se oscurece, e incluso desaparece, pasando a la acción, en la que si bien al principio titubeamos, al trillar el camino con nuestro reiterado comportamiento, y no darse consecuencia alguna por nuestro poder, el incremento de éste, se alimenta con nuestra putrefacción.

El sentimiento final en estos casos, va surgiendo de una creciente secreción de serotonina, neurotransmisor del placer y de la recompensa. Si nosotros anticipamos una ganancia, o simplemente la imaginamos, la dopamina se libera, condicionándonos de forma más resuelta a la fuente del placer, de aquí que podemos comenzar con un tanteo, sale bien, nos provoca placer, y seguimos con un tanteo más exquisito, y del que podamos obtener más, más placer, más satisfacción y alegría, más empoderamiento, más valor para seguir, y en este increscendo nadie encuentra límite, el placer de poder controlar, de poder, provoca tanto bienestar, que envenena nuestro comportamiento, disociado tanto de la ética que, en nuestra participaciones públicas, subrayamos hasta rayar al auditorio, buscando la neutralización de un comportamiento abyecto, repúgnate y envilecido, es como un pedófilo, que crea una fundación para recoger a niños sin progenitores, débiles y frágiles, lo hace de corazón, pero su pensamiento está en su depredación macabra.

Esto lo explica la corteza cingulada anterior, vinculada con los conflictos y la detección de errores. Cuando esta área detecta un conflicto entre el comportamiento ético y los beneficios personales, normalmente asistimos a un proceso de justificación, algo que disminuye el sentimiento de culpa, facilitando la corrupción. Junto a esto hay que significar la influencia de las redes neuronales, que procesan la moralidad y el sentido de la justicia, como la corteza temporal y el córtex parietal. Estas áreas evalúan las consecuencias sociales y éticas de nuestras acciones, y si están influenciadas por un entorno, en el que se normaliza la corrupción como algo permanente que hay que asumir, obviamente esta actitud facilita comportamientos poco éticos, en el ejercicio de cualquier actividad, "porqué yo no lo voy a poder hacer, además resuelve éste o aquel problema, y son todos los que mojan en el guiso".

