Viajar en tren, crónica de una tragedia anunciada

A diferencia de su jefe silente en este asunto, el otro día, en una entrevista, dio explicaciones sobre la situación en los trenes José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Escucharle hablar del aumento de servicios, de pasajeros, la escasez de incidencias, o la mejora en las líneas manteniendo el servicio, no como en Alemania, me ha recordado a un conocido mío, militar de alto rango, que les dice a los cadetes que el frío es una sensación civil. Va a ser eso: el mal funcionamiento de los trenes es una sensación de los viajeros, que somos unos quejicas.

Como usuario del tren, me surge una duda. Si accidentalmente se incendiase un vagón, ¿cuánto se tardaría en evacuar y atender a los pasajeros? Creo sinceramente que hablaríamos de minutos hasta que apareciesen las fuerzas de seguridad, incluso la UME, bomberos, ambulancias y sanitarios para salvar al pasaje. Y lo creo sin ninguna ironía y con confianza. Justamente esta absoluta confianza es la que hace que no entienda por qué los viajeros de un tren hemos de permanecer horas y horas en mitad del campo sin información y sin ninguna atención que no sea tirar de paciencia. Ni agua, ni aire acondicionado y, en la mayoría de los casos, sin ni siquiera poder salir del tren.

Cuando el apagón general, el presidente del gobierno alabó el comportamiento cívico de la ciudadanía y ese mismo civismo es el que sigue dominando en los sufridos viajeros ferroviarios. Últimamente cogemos un tren asumiendo que ya veremos cuándo llegamos al destino e incluso, los más previsores, vamos con un kit de supervivencia por si acaso y todos pertrechados de paciencia. Ahora bien, “cuidado con la furia de un hombre paciente”, escribió el escritor inglés del XVII John Dryden. Mucho cuidado, añado yo. Abusar de la paciencia de los ciudadanos es confiar en que un mono con una lata de gasolina en una mano y una cerilla en la otra no acierte en conjuntarlas. Con cada viajero viaja su vida, con sus problemas, dificultades, deseos, insatisfacciones, necesidades y expectativas. Y esto es mal combustible para tirar solo de la paciencia como solución.

A los gobernantes de las distintas administraciones no les exigimos formación, así que no sé por qué mienten, ni siquiera ya les exigimos responsabilidad, pero sí les exigimos que no sean unos irresponsables, a ver si algún día nos encontramos en un tren con alguna de las situaciones personales que aparecen en la película Relatos salvajes, protagonizada por Ricardo Darín. Si un día un pasajero de un tren parado en medio de la nada pierde los estribos y la lía parda, se llenarán los periódicos e informativos de comentarios de toda índole. Yo me limitaré a escribir: Ya lo avisé.

