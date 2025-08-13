En torno a Europa y la inmigración

¡Es como una maldición! ... Poblaciones enteras a lo largo de la Historia han sido exterminadas por gentes de más allá de sus fronteras y siempre con igual ritual de sangre y fuego. Después, una relativa tranquilidad hasta la llegada de nuevos invasores que a su vez acabarán con los intrusos aquéllos y formarán otros imperios con sus correspondientes ocasos. Y es que, no sé por qué me da que desde que hay memoria los pueblos se invadieron.

Ocurrió en la segunda mitad del siglo IV d.C. Una ingente masa de hombres, mujeres y niños llega al Danubio. Son godos, huyen de Atila y buscan refugio dentro de las fronteras romanas. Por fortuna para ellos Roma ya no era lo que había sido y sobrepasan sin dificultad las débiles defensas.

Una vez dentro comprobaron que aquello no era el paraíso. Los tribunos romanos se servían de sus cargos para enriquecerse, el Senado estaba corrompido, las instituciones no funcionaban y la justicia, en mano de leguleyos, había derivado en una farsa. Plebeyos y esclavos pordioseaban en torno a fantásticas quintas mientras los patricios vivían una continua bacanal preocupados tan sólo del pliegue de sus togas y la producción de sus viñedos. La miseria que aquellos infelices creían haber dejado atrás salpicaba a todos los estamentos romanos y estaba tan generalizada que alcanzaba a sus propios dioses.

El desencanto fue inmediato. La euforia que les había llevado a recorrer miles de kilómetros se transformó en frustración y así, poco después de cruzar el Danubio, aquellos bárbaros que llegaban buscando asilo se organizan y destrozan a las legiones romanas en Adrianópolis. Décadas más tarde sus nietos acabarían con Rómulo Augústulo, el último emperador romano de occidente.

La situación parece repetirse, es como si hoy día nos encontráramos en el punto en que aquel imperio fue invadido. El mayor problema con el que se encuentra hoy Europa, esa forma de pensamiento enlazada con la Biblia y el Corán, son los millones de personas que llegan a sus fronteras en busca de amparo, esas corrientes migratorias que de un tiempo acá la invaden. Lo hacen en oleadas, como antaño, huyendo de la desesperación y anegan los caminos.

Sucede que han caído los jerarcas bárbaros de algunos estados cercanos. Durante un tiempo ejercieron de carceleros en los respectivos países sin que sus atrocidades nos supusieran el más mínimo sonrojo. Todos eran unos impresentables pero los sentábamos a nuestra mesa porque nos interesaba tenerlos contentos. Ahora, sin ellos, las fronteras están desbordadas.

El problema radica en que esa amalgama de idiomas, religiones y culturas forjadas en colosal relato y que conocemos como Europa, que se yergue altiva sobre la suficiencia económica y la estabilidad política, hoy está desorientada. De unos años acá esa realidad capaz de levantar catedrales y descubrir continentes, que alumbró la democracia y posibilitó la imprenta, que parió la Ilustración y la Revolución Francesa, que vio nacer a Dante, Galileo, Santa Teresa, Martín Lutero o Cervantes, y que se gestó a lo largo de los siglos, desde Homero a Miguel Ángel pasando por al- Ándalus, no tiene sitio para todos sin que, antes, algo cambie. Esta es la cuestión: la imposibilidad de simultanear la atención a quienes desbordan sus fronteras con la pretensión de que siga intacta nuestra cómoda forma de vida. ... Europa, el imperio una vez más, en la encrucijada.

Suscríbete para seguir leyendo