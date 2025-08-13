Ha vuelto a suceder. Otra vez el infierno. Tres años después se repite el caos del fuego y del humo. La provincia arde por donde más le duele, por el corazón. La Sierra de la Culebra de nuevo en carne viva, cuando aún estaba cubierta con el apósito estéril para evitar infecciones, con el recuerdo de los muertos recientes, cuando la naturaleza había empezado a rebrotar poniendo en evidencia la iniquidad de los gestores de la cosa pública, enredados en disputas sectarias, que se pegan al tiempo para ocultar sus miserias e ineptitudes. Regresa la llama asesina, candela sobre candela hasta que ya no quede nada por quemar.

¿A quién le interesa que haya fuego en Zamora? ¿Quién se beneficia con los incendios forestales? Por ahí habría que empezar a buscar para cerrar la espita de la vileza y aislar —y encerrar— a los indeseables. Todos los incendios son provocados (fenómenos naturales como las tormentas, el efecto lupa de los vidrios, uso de maquinaria, negligencias humanas...) y una gran mayoría intencionados. La cerilla asesina está detrás de la mayor parte de los siniestros forestales. ¿Quién puede ser tan malnacido de querer quemar el monte?

La condición humana es tan insondable como oscura y siempre ha generado despojos. Ahora también. Muchos. Es casi imposible pillar a un pirómano con las manos en la masa. ¿Entonces? Nuestra obligación, más aún la de la Administración, es ponerle difícil la acción a los incendiarios. Y no lo hacemos. Le ponemos bandeja de plata.

Montes, cunetas, algunas tierras de labor, regatas, eriales... están repletos de maleza, de hierba seca, de material combustible, de invitación a los sinvergüenzas. No se podan ni aclaran los bosques públicos ni las propiedades forestales, menos las parcelas de monte bajo de particulares. La normativa comunitaria no incentiva, todo lo contrario, prohíbe. En vez de primar a quien hace tareas silvícolas, lo machacan, lo denuncian.

Da la impresión de que el paisaje de Castilla y León está abandonado de la mano de Dios. Brincas al sur, a Extremadura, a Castilla-La Mancha, a Andalucía..., comunidades con un clima tan extremo o más que el nuestro y hay un cambio. El terreno está más cuidado, más ordenado, menos desamparado. O al menos, a uno se lo parece.

Resulta calenturiento pensar que alguien en no sé qué despacho de Bruselas está interesado en hacer daño a esta tierra, para vaciarla de humanos y llenarla de biodiversidad de la que se ve tras los cristales del todoterreno. Es de tontos pensarlo, ¡pero cada vez hay más tontos muy tontos!, ¡y gente mala, muy mala! ¿A quién le interesa que haya fuego en Zamora? n

