No tengo nada en contra de las señoritas y los caballeros que atienden las cajas de los supermercados, pero sí lo tengo contra estos establecimientos que no miman en absoluto al cliente. Si me apura un poco, en este tipo de establecimiento la máxima aquella de "el cliente siempre tiene la razón", no se cumple. Siempre hay un jefe o jefecillo subido de tono al que cualquiera osa contravenir.

Digo yo si se tratará de una política de empresa, de un intento absurdo por ahorrar, de mala fe o de pocas ganas de contratar el personal necesario, siempre están en precario, máxime en tiempo vacacional, lo cierto es que lo que sucede en las cajas de los supermercados es infumable.

Debería caérseles la cara de vergüenza cuando consienten que, ante una larga fila de clientes, sólo haya abierta una caja. Únicamente en el caso de no avanzar o avanzar al ralentí, la cajera de turno le pide por megafonía a una compañera o compañero que ocupe la caja tal o cual. Y así, "vayan pasando por orden de fila", después de habernos tenido hasta más de media hora en situación de espera.

Si los clientes cobráramos a las grandes cadenas por esas tediosas esperas, la cesta de la compra nos saldría gratis las más de las veces. Dónde se meten los responsables, encargados, jefes, jefecillos que no complacen al cliente para nada. Y no ose usted pedir que abran otro caja del montón de ellas que tienen a modo de decorado, porque encima tiene que soportar malas caras, cuando no alguna respuesta indebida. Mucho ego y mucha soberbia.

A ver, por qué no ponen un poquito de orden, qué les cuesta impedir que esa situación se produzca reiteradamente. ¿Por qué contribuyen al enfado del cliente? Sin clientes tendrían que cerrar, entonces, ¿por qué se ponen tan cerriles? Más eficiencia y más eficacia no estarían mal, sería en beneficio de todos, establecimiento y clientela. Algunos establecimientos deberían hacerse mirar las políticas que emplean. Encima, a los consumidores nos asisten pocas ventajas. Todo son inconvenientes. Ya digo, no va tanto contra las cajeras como contra la política de los establecimientos y la actitud de sus encargados.

Anda que no se han abierto supermercados en Zamora, casi todos con la misma deplorable política de desatención al cliente.

