40 años de "Buenas noticias TV", "Medina TVE", "Shalom", "Pueblo de Dios" y "Últimas preguntas"

Hay que tener siempre presente que el género humano es uno; con independencia del lugar de nacimiento, de residencia, de su raza, de su sexo, de sus creencias, de sus nacionalidades, etc., y que, por lo tanto, su problemática, sus aspiraciones, sus necesidades, sus sentires, etc., suelen ser similares; pues, en resumen, se trata de alcanzar el máximo bienestar, la máxima felicidad. Y, por todo ello, las soluciones que haya que aportar con el esfuerzo de todos, sí de todos, habrán de ser similares en cualquier lugar del planeta; claro está que, moduladas en función del nivel de desarrollo económico, jurídico, político, social, y educativo, como de su escala de prioridades en cada momento.

Las distintas confesiones religiosas, en buena medida, pretenden que exista hermandad entre todos; lo que exige un respeto exhaustivo y total, entre ellas, a sus respectivas doctrinas, como, por supuesto, entre todos los componentes del género humano. A tal fin, entre otros, utilizan los medios de comunicación bien sean propios, o los que la sociedad, a través del Ente Público Radiotelevisión Española les ofrece, por mandato legal. "Buenas noticias TV", "Medina TVE", "Shalom", "Pueblo de Dios" y "Últimas preguntas" son las denominaciones de los espacios religiosos de las Iglesias Evangélicas, de los seguidores del Islam en España, de los judíos españoles, y de la Iglesia Católica, y que se emiten en la mañana de los domingos en la 2 de RTVE; no obstante, se pueden visualizar en cualquier momento, de cualquier día, en RTVE a la carta. Pues bien, con el contenido de estos programas religiosos, por su altura de miras, por su compromiso social, por procurar el bien general de toda la ciudadanía, creyente o no creyente, el televidente podría dudar de cuál de ellos se trata, en algunas ocasiones, por los temas de interés general que, a veces, suelen tratar, la educación, etc., indistintamente; al ser de ese tenor sus guiones. A ello contribuye también el excelente buen hacer de sus presentadores, personas sencillas en el mejor sentido de las palabras, amables, naturales, etc., como también el de sus realizadores y equipo técnico. Además, tratan cuestiones que a cualquier ciudadano le pudieran afectar, desde la consideración de los efectos del Covid-19, los comentarios de libros con sus autores, como los referentes a la historia de España, al suicidio, el conocimiento del islam, etc… Y también ponen de manifiesto aspectos de sus costumbres y demás manifestaciones culturales que a todo ser humano le viene bien conocerlas para enriquecer sus saberes y, subsiguientemente, entender y comprender, más y mejor a sus semejantes.

Y es que todas las doctrinas religiosas, si se analizan con detenimiento, tienen, a veces orígenes comunes, como la judía y la cristiana, pues Jesús era judío, enseñó en una sinagoga; los musulmanes lo consideran y le respetan, como a Abraham; observan textos sagrados comunes como La Biblia entre los cristianos, o el Antiguo Testamento con los hebreos; de lo que se deriva ciertas sintonías en sus respectivas doctrinas y en su respectiva exposición y aplicación a nuestros días.

Y la verdad estos programas religiosos están muy pegados a la realidad de nuestros días, como ponen también de relieve, por ejemplo, las ayudas que prestan a las personas más vulnerables, a las familias más necesitadas, especialmente con el agravamiento que en sus rentas y patrimonio han sufrido innumerables personas debido a la pandemia, que les ha provocado situaciones de paro, de cierre de sus negocios, etc. Así, entre otras organizaciones de ayuda religiosa destacamos a Caritas; como también, y para el exterior a Manos Unidas. Además, como recientemente se ha emitido en Pueblo de Dios, la labor misionera de los creyentes católicos laicos, como son los pertenecientes a de MISEVI, (rama laica de la Congregación de San Vicente de Paúl), con importantes miembros y responsables en Zamora, según también publicó "La Opinión de Zamora" el día 21 de enero de 2021, página 7.

Y es que estos programas religiosos tendrían que emitirse en "prime time", pues la convivencia con los "otros" sería más y mejor, evitando los prejuicios, los malentendidos, el malquerer, etc., que toda ignorancia conlleva.

Buen ejemplo del saber convivir y compartir, entre las principales creencias religiosas, lo tenemos en las españolísimas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como lo fue en la Toledo de la Escuela de Traductores.

Marcelino Corcho

