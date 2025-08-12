Opinión | Fuego
Piromanía y otros trastornos compulsivos
"La fascinación por el fuego y por observar la destrucción de lo que queman les llevan a esa conducta antisocial, peligrosa, perjudicial y penada como delito, sin ninguna otra compensación de interés personal"
Los fuegos veraniegos del bosque nos parece que preguntan por sus causas, entre las que se encuentra el deseo de quemar que tienen algunas personas. Muchas veces el que destruye a través del fuego lo hace por intereses económicos, afanes agrícolas, venganzas de vecindad y otros muchos móviles nada ejemplares. Pero en ocasiones la causa de esos fuegos veraniegos, y de otros incendios con distintas características, se puede encontrar en una patología psiquiátrica que se denomina piromanía.
El término proviene de dos palabras griegas (piros = fuego y manía = locura) que lo dicen todo, pues describen el deseo compulsivo que lleva a las personas que lo padecen a quemar sin otras causas que la fascinación y la pasión por ver arder. Se trata de un trastorno de conducta compulsiva, similar a la cleptomanía, que sufren los que hurtan objetos, no para disfrutar de ellos, sino para satisfacer una tensión emocional muy intensa que les lleva al robo; o a los ludópatas, que también juegan llevados por un deseo, casi imposible de superar, de sentir la tensión del juego; o a los compradores compulsivos, que gastan mucho más dinero del que es razonable en adquirir cosas que no necesitan y ni siquiera van a usar.
Se trata de un trastorno del control de los impulsos que empuja a perder la libertad ante el ejercicio de las determinadas conductas que les atan. En el caso concreto de los pirómanos, la fascinación por el fuego y por observar la destrucción de lo que queman les llevan a esa conducta antisocial, peligrosa, perjudicial y penada como delito, sin ninguna otra compensación de interés personal.
Naturalmente, siempre hay una alteración de personalidad en la base de esa patología, con frustraciones, carencias o historias biográficas que les han marcado en diversas trayectorias vitales alteradas. Y que precisan de un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico para su curación.
