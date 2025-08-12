Hay quien todavía duda del cambio climático

Cae la tarde, y un paisano comienza a plantearse salir a la calle y dar una vuelta por la zona más tranquila de la localidad. Ha pasado la mayor parte del día encerrado en casa, con los toldos echados, las persianas semibajadas y el refrigerador del aire puesto a la máxima potencia que permite el aparato. Por una parte, desea moverse un poco para desentumecer los músculos, y después sentarse un rato en una terraza de las muchas que están plantadas a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Una cerveza fresquita será reconfortante, y la charla con algún amigo podrá llegar a relajar su estado de ánimo, un poco desquiciado por el encierro al que se ha visto sometido a lo largo del día. Pero no está muy seguro de que esa decisión sea la más idónea, porque por la tele han dicho que está "cayendo" la gente como moscas por mor de la ola de calor que azota al país este verano.

Como está soportando una galbana de padre y muy señor mío, antes de decidirse a salir, consulta los datos del tiempo en ese momento. Lo hace desde su teléfono móvil, porque la tablet últimamente no le funciona bien y el ordenador se encuentra apagado y tendría que enchufarlo. La Aemet dice que hay una temperatura próxima a cuarenta grados, lo que sugiere que aún hay que esperar unas cuantas horas para salir a la calle a pecho descubierto. Lo de pecho descubierto no deja de ser una metáfora, porque con ese calor no queda otra que proteger la piel en la medida de lo posible, también la del pecho.

Mira de soslayo al equipo de aire acondicionado que le han instalado hace unos días. Decidió ponerlo el año anterior, cuando aún se apañaba con un par de generadores de aire: un inyector de esos que giran de derecha a izquierda y de arriba abajo, y un ventilador con unas aspas enormes suspendido del techo. Pero, aunque aquellos aparatos le ayudaron bastante a combatir los efectos de la canícula, no pudo evitar que su cuerpo llegara a resentirse.

Recostado en su sillón, con la mirada dirigida hacia el techo, le viene a la memoria la época en la que siendo niño les montaba un pollo a sus padres, todas las tardes después de la comida, cuando les pedía permiso para salir a jugar a la calle, y le decían que no podía ir porque iba a sufrir una insolación. Ahora le hubieran dicho un golpe de calor, como también le hubieran dicho una Dana en lugar de una inundación, aunque para el caso venga a ser lo mismo.

Cree recordar que por entonces los calores no eran tan agobiantes y que, por otra parte, los picos de temperatura no duraban tantos días. De hecho, aunque los medios que se usaban para refrescarse eran simplemente el abanico y el botijo, no recuerda ningún caso de insolación en su entorno familiar.

Uno de sus amigos le llama proponiéndole pasar a recogerlo en el coche para tomar "un algo" en Los Pelambres, pero sin caer en la cuenta que el merendero no se encuentra operativo

También le viene a la memoria un programa que ha visto recientemente en la tele en el que se debatió por qué ahora se prodigan tanto los envites de la naturaleza, alternándose las grandes lluvias que se llevan por delante tierras y pueblos, con los tremendos calores que provocan penosas sequías. Un debate que acabó en tablas, porque algunos de los argumentos empleados resultaron confusos y otros indemostrables. Había quien le echaba toda la culpa a la contaminación, y quien le daba la razón al primo de Rajoy. Lo cierto es que, para él, la naturaleza está acusando los ataques del género humano, que cada vez se comporta más como inhumano. Es de la opinión de que el planeta se resiente, porque el cambio climático es más que una hipótesis. Claro que no para todo el mundo es así, pues el otro día, sin ir más lejos, en "La Cuatro", le vio decir a la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre que ella no creía en el cambio climático, sino en el calentamiento global del planeta. Claro que le dio el mismo crédito que el que mereció hace unos años, cuando siendo ministra de Cultura le preguntaron qué opinaba sobre la película "Airbag", a lo que contestó que ella no veía películas extranjeras. De no haber sido porque "Airbag" era una película española cien por cien, dirigida por Juanma Bajo Ulloa y protagonizada por actores tan conocidos como Paco Rabal, Fernando Guillen, Rosa María Sardá y otros muchos, la señora Aguirre hubiera dado en el clavo.

En esas está cuando suena el teléfono. Uno de sus amigos le llama proponiéndole pasar a recogerlo en el coche para tomar "un algo" en Los Pelambres, pero sin caer en la cuenta que el merendero no se encuentra operativo porque, como es costumbre en las obras públicas, aún no se han terminado los trabajos de restauración. "Cosas de la burocracia" le dice, para salir del paso.

Afortunadamente hay otros sitios en la ciudad en los que resulta fácil encontrar una sombra reparadora de la que poder aprovecharse. Lugares donde ir sin necesidad de hacer uso del automóvil, ni tener que conjugar el futuro simple de subjuntivo del verbo acalorar.

Suscríbete para seguir leyendo