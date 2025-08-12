Convivencia entre pecadores

La convivencia es más frecuente entre los pecadores más o menos arrepentidos "que la carne es flaca". La intransigencia es propia de los "inmaculados", víctimas de esa enfermedad de fácil diagnóstico, pero difícil curación: "no ven la viga en su ojo, pero si la paja en el ajeno". Golpean a todo Cristo con su viga mientras, con ascetismo cristiano, se autoflagelan con la paja ajena.

La política exige una convivencia entre los políticos que sea ejempla para sus representados. Es lo contrario. Su ejemplo es la discordia agresiva. Teniendo mayoría absoluta al incorporan propuestas alternativas más personas se sentirán implicadas en su ejecución y aumentará la probabilidad de éxito. Nadie tiene la "bálsamo de Fierabrás".

Sin mayoría, de la necesidad cabe hacer virtud, aunque no haya lealtad en quién chan tajea más que colabora. La Política es el "arte de lo posible". Un imbécil puede ser cacique. Ser estadista exige ser inteligente. Sólo un hombre de Estado presidir un gobierno de coalición. Quien nació cacique, sólo sabe ser cacique y morirá cacique alardeará de su profesión con necio orgullo desde su intolerancia totalitaria: "pude ser presidente, pero lo que yo quiero es ser cacique". Pudo ser vicepresidente de un Gobierno de coalición "constitucionalista"; prefirió ser jefe de los caciques chantajeados por otro cacique. Dios los cría y ellos se juntan.

El objetivo de la político -salvo los delincuentes que sólo buscan forrarse – es ejecutar proyectos que mejoren el bienestar de los ciudadanos; para eso los elegimos. Es irracional oponerse a un proyecto que mejora nuestra calidad, aunque no tanto como nuestro propio proyecto. Con ello violan la CE78 y hasta los derechos humanos. Amílcar Barca educo a sus hijos Aníbal y Asdrúbal en el odio a los romanos. Lo juraron ante sus dioses. Tras una campaña exitosa el único fruto del odio fue el desastre: no conquistó Roma y Cartago fue destruida.

Discutir es regalarse nuestros distintos puntos de vista. Se aprende discutiendo al recibir esos otros puntos de vista, esas otras opiniones. No se aprende si sólo hay insultos. Es lo más opuesto a la opinión por ser irracional. Recuerdo que, indignado, acusé ante mi madre a mi hermana pequeña que no me daba la razón sobre no sé qué. Me dijo "será así en su libro". De súbito mi orgullo y yo desaparecimos de la discusión, rezongué algo, pero la convivencia se recuperó. Luego, nos aclaró qué era lo que no habíamos entendido bien de lo que decían nuestros libros.

"Oposición" es una palabra venenosa y violenta. "Alternativa" identifica lo racional. Quien "no logró gobernar" es la futura "alternativa”". Su opción es presentar proyectos y proponer mejoras a los del gobierno. Hacer bien ese doble trabajo de modo razonado colaborando en mejorar el ajeno sin oponerse perjudicando a los que nos votaron.

Solidaridad es sinónimo de humanidad. Aunque nuestra proyecto sea mejor no es racional oponerse a la reducción de la jornada laboral que facilita la convivencia familiar; no es racional oponerse a la subida del Salario Mínimo interprofesional: que mejora la llegada a fin de mes; no es racional oponerse a las licencias por paternidad/maternidad que mejoran la atención a los recién nacidos; mi madre sólo tuvo derecho a tres días; no es racional oponerse a redistribuir la ¿"carga humanitaria"? de los menores de edad, niños que arriesgan su vida buscando un trabajo, ¿no es eso un accidente laboral? para mejorar su vida y la de su familia. Han llegado a España, no a una comunidad. A todos nos indigna el genocidio diario de los palestinos; es ya "el pan nuestro de cada día". No es racional negarse a atender a esos Menores no Acompañados. Llamarles MENAS oculta que son niños. M. Rajoy presidía el Gobierno, cuando la Guardia Civil de fronteras les peloteó en vez de evitar que se ahogaran-.

Me disgustó lo que dijo Sánchez sobre el Sahara, que no rompa relaciones diplomáticas y comerciales con los genocidas invasores de Palestina; que no haya derogado la ley mordaza de M. Rajoy que atropella nuestra libertad que no haya recuperado la justicia universal que desmontó M. Rajoy.

Apoyo al Presidente Sánchez por las leyes sociales aprobadas y porque lo intente con las pendientes. Apoyo su rechazo al chantaje de la OTAN. Apoyo su desacuerdo con los aranceles de Trump, etc., etc. Sobre todo, le agradezco que el Sr. Núñez no sea el Cacique de España. Es infame acusar al Sr. Sánchez de ilegítimo. El Sr. Núñez ni presentó su candidatura ante el Congreso ¿cómo le van a elegir? Sabía que ni Vox le hubiera votado. El Tamayazo no funciona siempre.

