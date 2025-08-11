Mentidero, mentidor, mentiroso o la normalización del engaño

Resulta que aquel que se prodiga en pintar es un pintor, el que se aplica en correr es un corredor, el que dedica su vida a diseñar es un diseñador. Pero quien se dedica a mentir no es un "mentidor", sino un mentiroso. Al menos es lo que dice la RAE, ya que "mentidor" no se encuentra registrada entre las más de noventa y tres mil palabras que integran su diccionario. La que si llega a existir es la de "mentidero", que era el lugar en el que se iba a compartir chismorreos y a fabular durante el siglo de oro. Mentidero, aún conserva esa acepción, aunque conviva con la de conversar. Pero no hay que echar en olvido que mentidero está formada por el verbo mentir y el sufijo lugar, o sea el lugar donde se miente. Hace mucho tiempo los mentideros eran las propias plazas públicas, y más recientemente los cafés y las tertulias. Ahora podría decirse que, ante el auge de las redes sociales, son internet y las plataformas digitales los nuevos mentideros donde se prodigan los rumores y las falsas noticias. Pero el lugar más emblemático podría llegar a ser el Congreso de los Diputados, donde prima lo mejor de cada casa, entendiendo por casa cada uno de los partidos políticos. En ese lugar tan representativo de la soberanía popular se miente más que se habla. Quizás por ello les vendría bien, a los que allí moran o conviven, el término de "mentidor", ya que adoptan como uso común la mentira. De esa manera quedaría el término "mentiroso" solo para aquellos que fuera de la Cámara Baja lo hacen de vez en cuando.

Embuste, falsedad, bola, patraña, trola, engaño, son algunos de los sinónimos de la mentira, por mucho que algunos estén empeñados en llamarla "error". Porque un fallo en un momento determinado puede tratarse de un error, pero tres fallos cometidos en un mismo instante no pueden tratarse de un error, sino de una mentira.

Algunos hacen de la mentira su modo de vida, sin caer en la cuenta que la peor es aquella que hace que se engañen a sí mismos. Tampoco llegan a pensar que el que crea una mentira le cae encima el trabajo de inventarse otras cuarenta para poder sostenerla.

Viene esto a cuento de la actuación de una diputada del PP que dimitió hace unos días por mor de haberla pillado inventándose, en un solo clip, estar en posesión de tres títulos académicos sin haber cursado ninguno. No ha sido eso lo peor del caso, cual es el haber mentido y engañado a sus señorías, a sus compañeros de partido, a sus votantes y a la colectividad de los españoles, sino al hecho de que sus compañeros de partido la hayan ensalzado a la categoría de Juana de Arco, o a un ejemplo a seguir como puedan ser los casos de Santa Hildegarda o Santa Bernardina. Si se miente en algo tan trivial y tan fácil de ser comprobada su falsedad ¿Que trolas nos estará endiñando el “mentidor” de turno, sobre temas esenciales a los que se tiene difícil acceso?

La "santa" en cuestión se ha paseado por algunas televisiones insistiendo en afirmar que se había tratado de un error que podía haber llegado a confundir a la gente, cuando lo más inteligente hubiera sido decir la verdad y dejar los subterfugios en la papelera. Porque lo que ha conseguido es subrayar que la gente no pueda fiarse de la clase política, ya que engañar con el curriculum da pie a pensar que lo siga haciendo en el resto de sus actuaciones. Lo malo de todo esto, es que nos estamos acostumbrando a considerar como normal el uso indiscriminado y permanente de las mentiras, y cualquier día vamos a llegar a creernos que va a instalarse una fábrica de la General Motors en Zamora, lo que llegaría a ser un serio peligro para el mantenimiento de una sociedad sana.

Para terminar, me permito recordar aquella fábula en la que la mentira y la verdad deciden darse un baño en un lago de aguas cristalinas, pongamos por caso las del Lago de Sanabria, dejando previamente la ropa en la orilla. Al regresar de tan plácido baño la mentira, siempre aviesa, se puso la ropa de la verdad. Lo que ocurrió a continuación es fácil de imaginar: la mentira se paseó por Sanabria pasando desapercibida, pero la verdad cuya forma de ser le impidió ponerse la ropa de la mentira, al pasearse desnuda, la gente, desconcertada, la miraba escandalizada.

Suscríbete para seguir leyendo