"Eppur si muove" o sin embargo lo de Israel es un genocidio

En el último pleno de la diputación de Zamora se aprobó por unanimidad de todos los grupos una moción de izquierda unida -modificada a propuesta del PP a cambio de su apoyo- sobre la franja de Gaza, solicitando a Israel el cese de las actividades militares contra la población civil palestina y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, así como garantizar la entrada sin restricciones de la ayuda humanitaria.

Nos uníamos todos los grupos políticos a los motivos por los que presentábamos la propuesta: el bloqueo a la ayuda humanitaria que está haciendo Israel, provocando hambruna, falta de agua potable y enfermedades. Coincidíamos con las manifestaciones de Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), que eran contundentes con la situación en Gaza: "No es una crisis humanitaria, es una hambruna decidida". También con los datos de la ONU que constataban recientemente que unos 14.000 bebés sufren desnutrición aguda grave en Gaza y que son decenas los niños y niñas que han muerto de inanición en los últimos meses –las cifras de niños muertos de hambre siguen aumentando- por lo que la llegada de ayuda humanitaria es vital. Denunciábamos que Israel en los últimos días está disparando contra la población civil que acude a puntos de reparto de alimentos y bienes de primera necesidad, y sigue haciéndolo.

Para llegar a este acuerdo de ayuda a la supervivencia de la población palestina, con la exigencia de alto al fuego israelí y apertura de corredores seguros para llevar ayuda humanitaria, los diputados de la derecha nos propusieron retirar la condena al genocidio perpetrado por el estado de Israel, y la ruptura de relaciones comerciales, institucionales y diplomáticas del gobierno de España con este país, que formaban parte de nuestra moción inicial.

Y así lo hicimos, porque valoramos que, como históricamente dijo Enrique IV hace siglos para acabar con las guerras de religión y acceder al trono de Francia: "París bien vale una misa". Y en este momento, la situación de la población civil de Palestina en Gaza es tan crítica que cualquier apoyo de tipo humanitario es vital para evitar esta catástrofe.

Pero hoy me veo en la obligación moral y política de decir, como hizo Galileo Galilei cuando la Inquisición le obligó - bajo la amenaza de ser considerado hereje y quemado en la hoguera- a retractarse de la ciencia diciendo que la Tierra no se movía alrededor del Sol: "Eppur si muove". Y casi cuatrocientos años después digo, junto a las organizaciones mundiales y los millones de personas del mundo que piensan lo mismo: "Eppur" es un genocidio.

Eppur es un genocidio. Lo dicen los informes de Amnistía Internacional, centrándose en tres de los cinco actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio: "matanza de miembros del grupo, lesión grave a su integridad física o mental, y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial". Estos actos se han cometido con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza.

Eppur es un genocidio. La ONU hace dos años estimó que Israel perpetra un genocidio y violaciones del derecho internacional en Gaza, incluyendo torturas; también aplica un régimen de apartheid (segregación racial) en Cisjordania ocupada y trata de anexar territorios palestinos del Golán sirio. Asimismo, desdeña las resoluciones del Consejo de seguridad exigiendo alto al fuego y las ordenanzas de la Corte Internacional de Justicia.

Eppur es un genocidio. La ONG Human Rights Watch acusa a Israel de "crimen contra la humanidad y de limpieza étnica" en Gaza. Considera que las destrucciones en Gaza y los desplazamientos forzados constituyen una "política de Estado"; se trata de impedir que las personas forzadas a partir no puedan regresar nunca, lo cual es un crimen contra la humanidad, sobre el cual la Corte Penal Internacional debe realizar una investigación.

Eppur es un genocidio. Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI): "Lo que pasa en Gaza no es una crisis humanitaria. Es un crimen internacional".

Eppur es un genocidio. Dos importantes grupos israelíes de derechos humanos han acusado a Israel de "cometer genocidio contra los palestinos en Gaza", convirtiéndose en las primeras organizaciones de este tipo en hacer esta afirmación. B’Tselem afirmó que llegó a esta conclusión inequívoca tras un "análisis de la política israelí en Gaza y sus terribles consecuencias, junto con declaraciones de altos cargos políticos y militares israelíes sobre los objetivos del ataque". Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI), anunció que se unía a B’Tselem para calificar de genocidio las acciones de Israel en Gaza. Publicó un análisis legal y médico que documenta lo que denominó "exterminio deliberado y sistemático del sistema de salud en Gaza".

Sin embargo es un genocidio. Como el holocausto: genocidio realizado por la Alemania nazi contra los judíos de Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial... Mientras la población indiferente miraba hacia otro lado.

Por eso cuando en mi provincia la gente está de fiestas –algunas con apagón de orquesta y muchas con restricciones de agua- me siento obligada a denunciar el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino de Gaza... Mientras la población indiferente mira hacia otro lado.

Y de la misma manera, también puede ser un genocidio la muerte por ahogamiento en el mar de miles de personas de África que vienen en pateras porque les están ahogando su economía y se mueren de hambrunas que, aunque no parecen deliberadas, lo son por el "genocidio capitalista" del sistema económico que los abandona. Mientras la población indiferente mira hacia otro lado.

¡O lo que es aún peor! Mientras los bañistas de ultraderecha que veranean en la playa los devuelven, agotadas sus fuerzas de intentar llegar a nado, mar adentro para que vuelvan a morir de hambre a su país. O los detienen boca abajo en la arena para que los expulse el estado español, español, españoool, que defienden como exclusivo. Eppur no lo es.

Nunca pensé que se pudiera llegar a tal grado de falta de humanidad, solidaridad, caridad o compasión. Llamadla como queráis.

Parece que han venido años más malos "que nos harán más ciegos, que nos harán más fríos, que nos harán más torvos..." (Sánchez Ferlosio). Que nos han hecho peores.

Eppur, seguiremos diciendo, seguiremos luchando, seguiremos viviendo: "si muove". Y lo de Israel es un genocidio.

