Anda que no presumo yo, dentro y fuera de nuestras fronteras provinciales, de mi "cura" torero. No digo nada del otro mundo. Guardo celosamente un vídeo donde mi cura torero da unos pases que nada tienen que envidiar a los que, en un momento dado, pudiera dar Morante de la Puebla, ¡ahí es nada! Me tacharán de exagerada. Vale. Lo cierto es que con el capote entrambas manos, las faenas, con y sin astado, de mi cura torero no tienen desperdicio. Verle con la sotana y el capote, es lo más.

Pase lo que pase, siempre lleva la sonrisa a flor de labios. En Bermillo de Sayago, de cuya parroquia es responsable, lo quieren con locura. Me lo ha dicho Rocío Carrascal y lo que diga Rocío va a misa, nunca mejor dicho. Además de Bermillo, atiende con el mismo empeño, la misma prontitud, la misma generosidad, la misma alegría contagiosa que irradia otros 17 pueblos de la provincia. Y no desfallece. El padre Juan José Carbajo es como una bendición.

El Padre Juanjo, fue nombrado oficialmente, con todos los pronunciamientos, por el obispo, capellán del coso taurino de Zamora que ahora luce un poco mejor que en años pasados. Lástima que se utilice tan poquito. Era más que necesario. Lo del nombramiento. Porque los que exponen su vida ante el toro, los toreros, los subalternos, todos los actores de ese escenario circular, son, por regla general, creyentes y, llegado el caso, ¡Dios no lo quiera!, sé sobradamente que reclaman la figura del sacerdote que también cura el alma. El cuerpo se deja para los doctores, el alma es cosa de Juanjo y de Dios.

Desde la oficialidad del nombramiento he añadido un nuevo motivo de vanagloria cuando hablo a mis amigos y conocidos de aquí y de acullá del padre Juanjo. Así, con familiaridad, porque Juanjo es de casa, es de la familia. Yo así lo siento. Se hace querer. Y ese sentimiento aflora nada más conocerle. Que se lo pregunten a Alberto Durán que siente pasión por mi "cura" torero. Una pasión que compartimos taurinos, amigos, feligreses, todos los que tenemos el privilegio, el orgullo y el placer de conocer a Juan José Carbajo y llamarle: amigo. Por cierto, el jueves 18 de diciembre, el padre Juanjo pregonará la Navidad del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Será todo un acontecimiento.

