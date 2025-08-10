Vacaciones sobrevaloradas

Las palabras que Alberto Núñez Feijoo pronunció el jueves 31 de agosto tras su rueda de prensa no tienen desperdicio: "Si pueden descansar unas semanas, les felicito. Los que no puedan descansar, que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas". Tras escucharlas, me entró un malestar físico y emocional por el cuerpo que aún sigo padeciendo sus efectos. Inmediatamente me puse en la piel de quienes trabajan de sol a sol en los invernaderos de El Ejido, en los pescadores que salen a la mar a las cinco de la madrugada para capturar unos kilos de sardinas, atún, congrio, bogavante, rape, lubina, rodaballo, lenguado, etc., en los trabajadores de la hostelería o en las mujeres que limpian las habitaciones de un hotel, en los repartidores que se acercan a tu casa con el bulto que has solicitado cómodamente por internet, en quienes limpian las calles o conservan los jardines y las carreteras, en los servidores públicos de la seguridad y quienes están pendientes de nuestra salud. En fin, continuaría con más ejemplos, pero son suficientes para conocer si quienes realizan los trabajos mencionados piensan lo mismo, es decir, "que las vacaciones están sobrevaloradas".

El señor Feijoo ha cometido un desliz de bulto que, pasados los días, no se solventa diciendo que sus palabras han sido malinterpretadas, que su famosa frase era "una broma", como le escuchamos el domingo 3 de agosto en la LXXIII Festa do Albariño de Cambados en Galicia. Fueran broma o no, con estas cuestiones no se juega, ya que se puede herir la sensibilidad de muchísimas personas que esperan como agua de mayo parar durante unas semanas y disfrutar de la playa, de la montaña, del parque acuático o de caminar tranquilamente por el lugar de residencia habitual, sin la presión o el estrés de la vida cotidiana. Pero hay otras razones científicas que he tomado prestadas del doctor Mario Alonso Puig, conocido cirujano, conferenciante y escritor. En una entrevista con Ney Díaz sobre el poder de la gratitud y el propósito en la vida, publicada en YouTube el 12 de enero de 2024, en un momento declara (cito literalmente): "Debemos imponernos pausas de recuperación. Entender que la recuperación no es un lujo, es una necesidad. Las vacaciones no son un lujo, son una necesidad. Poder descansar un fin de semana, aunque sea unas horas, no es un lujo, es una necesidad".

Y un poco más adelante, el doctor menciona una de las conclusiones que me parecen más relevantes y que, en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de escuchar a otros profesionales de la salud mental: "Nuestra sociedad no para de inventar nuevos medicamentos para reducir la ansiedad y la depresión y no se va al origen, que es muchas veces la falta de recuperación". Me gustaría que el señor Alberto Núñez Feijoo y quienes puedan pensar como él conocieran lo que ustedes acaban de leer. Que recapaciten y comprendan que parar es una necesidad vital. Que no es cierto que la persona más exitosa en la vida es la que no tiene un minuto para nada. Y que el derecho a las vacaciones está consagrado en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: "Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas". Por consiguiente, con las vacaciones no se puede jugar. Decir que están sobrevaloradas es una falta de respeto y una muestra de elitismo social, que no soporto. Entenderán este malestar si leen de nuevo mi columna del domingo pasado.

