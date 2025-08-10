Mercachifles de la salud mental

La salud mental es algo demasiado serio como para tomarla tan a la ligera como se hace en el gran zoco de la imbecilidad en que se han convertido las redes sociales y, arrastrados por ellas, no pocos medios de comunicación, especialmente en verano, cuando otras noticias quedan aparcadas por la huida vacacional.

Es algo tan serio como para que resulte vomitivo el espectáculo de culpabilidades, dignidades falsamente heridas y palabrería hueca con la que cabezas igualmente huecas, llenan carteras y tertulias para hablar del supuesto intento de suicidio de un tipo que, al parecer, no habría soportado el descubrimiento de que lleva casi cuarenta años viviendo de salarios públicos merced a un engaño y una falsificación de documento público, que le ha permitido ser funcionario en una categoría para la que ni está cualificado ni a la que podría haber optado legalmente.

No es que la vergüenza por lo hecho haya supuesto una carga insoportable o que sus compañeros de partido le hayan dado la espalda. Todo lo contrario, han querido convencernos de que su hoja de servicios prestados al PSOE, es argumento suficiente para indultar su delito y para que le estemos agradecidos. Mucho me temo que la carga viene de pensar en que si las actuaciones siguen adelante, deberá devolver lo indebidamente cobrado por él y por su mujer, quien parece que también ha gozado durante años de las mieles del enchufismo político.

Flaco favor hacen a quienes de verdad padecen problemas de salud mental -los más incomprendidos y desconocidos-, quienes se rasgan las vestiduras porque ese político haya, presuntamente, intentado suicidarse. El mismo flaco favor que Íñigo Errejón cuando, al presentar su dimisión, acusado de ser un depredador sexual -cuestión ni siquiera demostrada de momento-, se acogió al manido discurso de que las circunstancias de su actividad y notoriedad públicas lo habían superado, enajenado y llevado a desviarse del recto camino de perfección vital que conlleva formar parte de la secta, cada vez más secta, que es la izquierda. Que no nos vacilen, aunque sea verano.

