Gaza: sangra el alma

Es imposible escribir sobre lo que está ocurriendo en Gaza sin que sangre el alma, sin que el horror, el dolor, la pena y la rabia te golpeen la conciencia y te hagan llorar para los adentros. Y de la rabia y la impotencia nacen una frustración y una vergüenza como ser humano que va creciendo y creciendo conforme ves imágenes televisivas y fotos de personas asesinadas, sí, sí, asesinadas, cuando iban a recoger algo de comida o hacían cola para hacerse con un mendrugo de pan, con agua, con carne. Y gente, especialmente niños, muertos de hambre ¡¡¡en pleno siglo XXI!!! mientras en otros lugares, aquí sin ir más lejos, derrochamos comida, nos sobra, sobre todo en estas fechas de fiestas, paelladas, asados, etc, etc.

¿Y la Humanidad permanece impasible ante tamañas barbaridades, ante salvajadas que nos hacen retroceder siglos y siglos o, simplemente, volver a la II Guerra Mundial? Eso parece. Hay protestas, peticiones varias, algún pequeño movimiento contra las acciones descabelladas de Israel, pero todo sigue igual; o mejor dicho, agravándose conforme pasan los días. Y es que hemos avanzado tanto, somos tan modernos e inteligentes que hemos dejado el control del mundo en manos de tiparracos como Trump, Putin, Netanyahu y algunos más, no muchos. Tienen tantas armas nucleares como pocos escrúpulos. Su fin, sus fines, justifican los medios que emplean, es decir la violencia, la guerra, las amenazas, los chantajes, las presiones económicas, el rechazo y persecución del prójimo que no piensa como tú…

El paradigma de esta infame forme de actuar es Gaza. Se suele decir y escribir "La guerra de Gaza", pero creo que la frase no se ajusta a la realidad. Allí no hay guerra como se entiende normalmente; allí hay una masacre, una matanza que realizan unos armados hasta los dientes contra miles de gentes indefensas. La mayoría son inocentes. No todos porque también están los terroristas de Hamas, responsables de las muertes y secuestros, también de inocentes, de hace casi dos años que desencadenaron la ofensiva hebrea que todavía continúa. Una ofensiva que ya ha matado a más de 60.000 palestinos y que ha destruido pueblos, ciudades, carreteras. Gaza es hoy un montón de escombros y de edificios en ruinas.

Aun así, Netanyahu quiere dar un paso más al frente, otra crueldad: ocupar todo el territorio empezando por la capital, la ciudad de Gaza. No le importan las reticencias de su ejército ni el obligado desplazamiento, ¿hacia dónde?, de miles y miles de palestinos. Para que siga sangrando, todavía más, el alma. Y todo ello con mucho silencio cómplice, con escasa oposición de la comunidad internacional, empezando por la propia Europa, que aun no ha encontrado una voz común para afrontar el problema o, al menos, hacerse oír. Mucha reunión de mandatarios, mucha declaración, pero, a la hora de la verdad, Netanyahu continúa haciendo lo que le da la gana, incluso aparentando una postura ¿moderada? ya que hay partidos y ministros judíos que le piden más dureza, más bombardeos, la ocupación de toda la franja y la extensión de los ataques a Cisjordania, donde los colonos ilegales ya están arremetiendo contra los palestinos. Cisjordania puede ser la segunda Gaza. Quizás convenga recordar que los avances que hubo hace años en esta zona, auspiciados por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), llevaron a Israel a apoyar a los radicales de Hamas para contrarrestar. Y así incubaron el huevo de la serpiente, que ha desencadenado el horror de hoy. Nos lo contó hace años en Belén un diputado de la ANP casado con una burgalesa que ya nos anticipó lo que podría suceder. Acertó.

Denunciar lo que está ocurriendo en Gaza y llamarlo genocidio no es, ni mucho menos, antisemitismo, como quieren hacernos creer Netanyahu y portavoces de su gobierno. No. Se puede ser respetuoso y hasta proclive al pueblo judío y reconocer sus méritos y las injusticias que ha sufrido y, a la vez, rechazar con contundencia y cabreo las masacres de Gaza. Que no traten de engañarnos. Lo de Gaza no tiene perdón de dios, se llame como se llame ese dios.

Suscríbete para seguir leyendo