Crítica constructiva para la Zamora de todos

La Zamora rural no debe ser un parque temático para el visitante. Es un lugar que ha preservado su identidad, su modo de vida pausado, su tradición y su patrimonio. Un ejercicio de conservación que ha servido para diferenciarse de otros territorios y en cuya ejecución han tenido mucho que ver sus vecinos, que es el bien más preciado que existe en esta porción del oeste. Los que se quedaron, los que se quedan, son quienes mantienen vivos los recuerdos de antaño, pero también la actividad del presente. Son los que suben trapas, los que cosechan cereales, los que amasan pan, pastorean ganado y reparten alimentos por carreteras imposibles. Son quienes cuidan y son cuidados, quienes están pendientes de los vecinos mayores cuyos hijos están lejos porque tuvieron que emigrar, quienes preguntan si hace falta algo antes de coger el coche para ir al supermercado o la farmacia. Son, en definitiva, quienes hacen comunidad.

Zamora Esencial es la marca por la que ha apostado la Diputación Provincial para atraer turismo durante la presente campaña estival y cuyo leitmotiv tiene que ver con todo lo mencionado anteriormente. Una declaración de intenciones que ha saltado por los aires en los últimos días tras la publicación de una carta en redes sociales de una importante comunidad de alistanos en la que se aludía a quienes, frente a esto, regresan por verano y lo hacen exigiendo. La misiva ha levantado ampollas entre los que se ven reflejados, ha generado los aplausos de quienes recelan del forastero y ha reabierto el sempiterno debate de los derechos y deberes en nuestros pueblos durante julio y agosto, cuando los vecindarios se multiplican por dos e incluso por tres.

Si algo hace diferente a esta provincia es su diáspora. Los últimos datos del Padrón Continuo revelan que la mitad de los zamoranos viven ya fuera de este territorio. Son más de 130.000 personas que durante todo el año presumen de raíces en los lugares donde fueron a parar y que por verano aspiran a pasar una temporada en la tierra que les vio nacer. Su llegada coincide con la temporada alta en comercios y establecimientos, principalmente de hostelería, que celebran un incremento de la facturación con el que poder hacer frente, como la hormiga de la fábula, a un largo invierno que tiene más que ver con el servicio público que con el negocio.

Pero esta vuelta al pueblo, esperada por muchos, debe convivir con la cotidianidad de unos municipios cuyos tempos están muy marcados. Los bares sirven lo que sirven, el pan llega a la hora que llega y el asfaltado se ha extendido hasta donde se ha podido. La experiencia es un grado y el trabajo desarrollado por la Diputación en los últimos años ha permitido minimizar hasta la insignificancia los problemas de abastecimiento de agua cuando más gente la necesita. Fermoselle, sin ir más lejos, anunciaba esta semana que está capacitada para hacer frente al hecho más que probable de que su consumo se cuadruplique durante este mes de agosto.

Han de entender quienes llenan en verano nuestros pueblos, que también son los suyos, que si no hay cobertura no es por falta de reivindicación. Que si la iluminación nocturna es insuficiente tiene que ver con la imposibilidad más que con el desinterés. Y que si un día se va la luz es, sencillamente, porque las infraestructuras no están preparadas para atender determinados picos de demanda. ¿Debe un municipio de 100 habitantes disponer de recursos eléctricos suficientes para abastecer al quíntuple de su población durante un solo mes al año?

El debate enriquece, pero nunca debe alterar la convivencia. Y si bien los hay que llegan y se hacen notar con quejas y exigencias, la realidad es que son los menos. Esa diáspora que hace de Zamora una tierra sin parangón suele venir para contribuir, para colaborar y para apoyar. Muestra de ello ha sido la manifestación celebrada ayer en la estación de Otero de Sanabria para la recuperación de las frecuencias del AVE usurpadas, con una congregación mucho más grande que en las anteriores por impulso de esta comunidad de zamoranos en el exterior.

Como cada verano, la "madrileñofobia" campa a sus anchas por el litoral ante la llegada a las playas de ciudadanos de esa comunidad. Zamora debe evitar que una situación de similar calado se reproduzca a menor escala en sus pueblos porque en el equilibrio está la respuesta a las fricciones. Esta tierra es distinta por la gente que se ha quedado, pero también por la que se marchó y nunca ha cortado el cordón umbilical. Una Zamora de todos.