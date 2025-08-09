San Lorenzo en Toro: estrellas y fuego sagrado, agua festiva y ladrillo eterno

El cometa responsable de las Perseidas / Agencias

Se acercan los días para observar las Perseidas .Una hermosa lluvia de estrellas. Quizás sea el Espolón el mejor sitio para para contemplarlas un año más pues parce que fuera construido como un mirador para ver las también conocidas como lágrimas de San Lorenzo (10 de Agosto) que dicen las vertió al ser quemado en una parrilla .

Son días para honrarlo.

Porque hay santos que parecen haber nacido con vocación de cercanía, con la calidez justa para encender devociones sin quemarlas, con una luz capaz de atravesar los siglos y seguir ardiendo en el corazón de los pueblos. San Lorenzo es uno de ellos.

Su historia, tejida entre los rescoldos de la Roma imperial, tiene el peso de la tragedia y el brillo de la ironía sagrada. Diácono generoso, protector de los pobres, custodio de los tesoros verdaderos —que no eran oro ni incienso, sino personas—, San Lorenzo pasó a la historia por su valentía y su buen humor incluso ante la muerte. "Dadme la vuelta", - cuenta la leyenda- que dijo sobre la parrilla en la que fue martirizado, "que por este lado ya estoy hecho". Así se gana uno el patronazgo de los bomberos. Que en esta caso sirven a la seguridad de Toro y de los otros 39 municipios a los que asisten los bomberos toresanos

En Toro, ese nombre —San Lorenzo— no suena a mármol frío ni a lección de catecismo, sino a campanas familiares, a piedra viva, a promesas encendidas cada agosto. Enclavada en el corazón del casco histórico, la iglesia de San Lorenzo el Real no es solo el epicentro de esta devoción local, sino también uno de los más bellos testimonios del románico-mudéjar en Castilla, muy visitado por turistas y amantes del arte. Declarada Monumento Nacional en 1929,. Su sola presencia habla un lenguaje que mezcla sobriedad y elegancia: una nave única, ábside semicircular por dentro y poligonal por fuera, profundo presbiterio de dos tramos y arcos ciegos, que le dan alma al ladrillo. Tres puertas la franquean: la del sur, majestuosa; las del oeste y norte, más discretas. Convendría limpiar la parte que está encerrada al lado de las paredes del antiguo Cine Imperio y , ¡ por qué no ¡ , pensar en que la iglesia pueda quedar exenta y peatonal , si se pudiera,en su perímetro

Dentro, la piedra no solo guarda silencio: también habla. Con un interior que guarda joyas mayores: el sepulcro gótico-flamenco de los Castilla-Fonseca y el retablo de Fernando Gallego, ambos del siglo XV. En él, la infancia de Cristo y el martirio de San Lorenzo se narran con un lenguaje de color y profundidad: ropajes vibrantes, escenarios cuidados, perspectivas que nos hacen entrar en la escena como si el tiempo no existiera. Y si alzamos la vista, nos sorprende un artesonado que susurra nombres árabes, vestigios de los alarifes moriscos que supieron trazar en madera y pintura la convivencia de estilos y culturas que marcaron una época.

Este templo —historia, arte y fe entrelazados— es referencia para los actos en honor a su titular, promovidos con afecto y esmero por el cuerpo de bomberos de Toro. No es casualidad. Hay un hilo invisible —de llamas, de coraje, de entrega— que une al santo con estos hombres y mujeres que, con casco y manguera, son los nuevos mártires cotidianos, los que también se enfrentan al fuego sin escudo u otros accidentes , los que entran donde otros huyen, los que salvan sin pedir salvación.

Cuando se acerca el 10 de agosto, el calor del verano castellano no impide que la devoción se renueve con fuerza. Misa solemne y también alegría. Porque la fiesta de San Lorenzo en Toro tiene cuerpo y alma, pero también juego y agua.

En la Plaza Mayor, convertida en escenario de espuma y risas, los más pequeños descubren otra forma de celebrar. Los bomberos colaboran para hacer posible una refrescante fiesta de la espuma que arranca carcajadas y chapoteos, y que sirve para combatir las elevadas temperaturas de este agosto como solo la infancia sabe hacerlo: corriendo sin rumbo, cubiertos de blanco, felices y mojados.

Y si la plaza es fiesta, el parque de bomberos es descubrimiento. En otra de las actividades pensadas para los niños, estos visitan las instalaciones, tocan los camiones, escuchan las sirenas, se prueban los cascos. Juegan a ser valientes. Aprenden sin saberlo el valor de quien arriesga por los demás. Entre risas y asombro, más de un corazón infantil se enciende con la idea de seguir esos pasos algún día.

Así, Toro se congrega: entre la solemnidad del culto y la chispa de la espuma, entre la memoria de un santo mártir y la entrega de quienes hoy siguen apagando fuegos —y encendiendo esperanzas—, lo mismo que otro servdores públicos . No se trata solo de una fiesta patronal. Es, más bien, un homenaje encendido al valor, una oración encarnada en acción, una chispa de espiritualidad cívica. Es fe, tradición y ciudadanía compartida.

Y mientras el retablo de Fernando Gallego sigue narrando en colores , en su iglesia el martirio del santo, y los arcos ciegos del templo guardan el paso de generaciones, San Lorenzo sonríe paseando con su palma de martirio . Los bomberos, con paso firme, le rinden honores. Los niños ríen bajo la espuma. Y Toro, que sabe de historia y de fuego, bendice este encuentro entre lo eterno y lo humano.