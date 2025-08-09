La oveja Pecas

Me dedico al oficio ovejuno porque mis padres, catedráticos ambos, tenían dinero. El reto demográfico no será una tarea sencilla. Quien diga lo contrario miente como un perro o como un político. Y es que des emigrar de la ciudad al rural no es nada barato.

Yo contaba con un salvavidas. La típica casona terracampina del abuelo que languidecía cerrada salvo en vacaciones. Más las pocas tierras de labor, de las que la familia, aunque no sabían nada de agricultura y por eso se dejaban en arriendo a mi tío Paco, nunca se quiso desprender.

Des emigrar de la ciudad al rural tampoco es humanamente sencillo.

Igual si montas una tienda de vapeadores o un taller de forjado sí que lo puede llegar a ser. Pero si decides dedicarte al oficio ovejuno, te vas a encontrar muchas, pero muchas piedras en el camino y muchos, pero muchos palos puestos a mala leche en las ruedas. No es verdad, en los pueblos no se recibe con alegría al americano, ni a nadie.

Lo de currar a destajo, como en un campo de reeducación norcoreano, es lo de menos. Cuando tienes tan claro tu objetivo en la vida, las directrices del ministerio que dirige con mano de purpurina Yolanda Díaz, de trabajar poco ganando mucho para poder consumir hasta reventar, significan lo mismo que las palabras de todos esos socialfeministas y socialputeros...

Un inciso: el caballo de Troya socialdemócrata que el Capital introdujo sagazmente en la izquierda para ganar la guerra fría ya está muerto, hediondo y putrefacto, y ha sido necrofagocitado por el nuevo caballo de Troya woke, así que, por el amor de Dios, que alguien tenga a bien darle cristiana sepultura...

En cuanto a lo de renunciar a tener vida, familia, viajes, aventuras, amigos y amoríos, pues idem eadem idem. Verbigracia, ningún sacrifico es tal cuando la recompensa consiste en avanzar con pie firme por el sendero escogido. "Quien me quiere sabe lo que quiero", que canta la Mala Rodríguez en Poeta de Barrio junto a Poison de VKR.

Quien te quiere sigue a tu lado, aunque dejes de hablar y empieces a balar.

De aquellos extremadamente difíciles años del principio del oficio ovejuno recuerdo a la oveja Pecas. Nunca he vuelto a tener una oveja como ella. Criaba a sus corderos y los lloraba a rabiar cuando se los vendías. Pero si le acercabas un huerfanito o un lechacito aborrecido, se tragaba su dolor y los criaba como si fueran propios. Y cuando les vendías estos, los volvía a llorar. Le acercabas otro nuevo, y a ese otro también lo criaba.

La oveja Pecas no era un primate, porque toda oveja desciende del muflón salvaje, pero como si lo fuera. La oveja Pecas era más primate que muchos de nuestros convecinos. Y es que, aunque los primates llevamos inserto en el ADN la necesidad de proteger a las crías propias y ajenas, hay por ahí demasiada gentuza que debe tener la misma información genética que un escarabajo pelotero.

Leo la noticia reciente de un guaje ingresado por sobredosis de droga. Sus padres, primates según la teoría de la evolución de las especies de Darwin, deberían estar encerrados de por vida, pero no en una prisión, sino en un zoo. Junto a la jaula de los leones, a poder ser.

Pienso en los famélicos niños de Gaza. Mientras, mis ovejas rucan sin saber qué hacer con tanta espiga desperdiciada; las avispas se ceban con los perales plantados por el hombre que amaba a los árboles; y las gallinas picotean pan duro reblandecido en agua.

El hambre es lo último. Nunca he podido entender que, para protestar por los bajos precios en origen que se paga a ganaderos, se desperdicie la leche de los tanques. En un mundo donde el hambre sigue siendo una lacra, y un arma de guerra, no debería estar permitido por ley. Por humanidad.

No puedo entender que 5786 años de humanista tradición mosaica acaben convertidos en huesos y piel, estómagos vacíos, miradas perdidas y un maligno No Future. Y se me saltan las lágrimas. Y odio a esta inhumana humanidad que protesta tanto en las redes sociales, que no tiene tiempo de reventar las calles exigiendo a los dirigentes mundiales que paren este horror sin nombre.

Estamos asistiendo impasibles a la guerra de Vietnam de nuestra generación, pero el campus de Berkeley no se enfrenta esta vez a las porras de la policía, porque estamos de vacaciones, estamos en otra ola de calor, estamos de rebajas, y por encima de todo estamos tontos del culo.

Y pienso en la oveja Pecas. En que ella sola, sin contar con políticos, políticas ni politiques, hubiera sido muy capaz de criar y sacar adelante a todos estos niñitos gazatíes como si fueran sus crías. Y pienso en cómo le pagué los servicios prestados: mandándola al matadero. O a uno de esos barcos de la muerte que transportan ganado vivo al otro lado del Mediterráneo dejando a su paso una estela de cadáveres.

Aprendí la lección. Por eso ahora las buenas ovejas se mueren en casa.

De paso, entono el mea culpa por los errores de esta Escalera hacia el Cielo de la semana pasada y la anterior. No se trata del clásico errare humanum est, sino de la sospecha de que tengo el cerebro gripado por culpa de internet, la calor o el excesivo cansancio junto a la falta de sueño.

Error número uno: Sé distinguir Orense de Pontevedra. Y leo y releo cada columna bastantes veces antes de enviarla. Sin embargo, mis ojos leían una y otra vez Pontevedra, y mi cerebro pasaba por alto el fallo. Daba por hecho que ponía Orense, porque mi cerebro sabe de sobra que la aldea de A Teixeira está en Orense.

Error número dos: Lo mismo para grada y rastra. Mis ojos leían y releían tierra arrastrillada, pero mi cerebro insistía en descodificar tierra gradeada, porque era lo que pretendía decir. Ya van dos de dos. Tres ya no sería un error, sería una pauta. Y eso daría miedo, como este mundo de mierda.

