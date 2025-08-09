La situación se repite con harto sospechosa frecuencia. Sucede en esos lugares que cada vez más personas mayores rechazan. Sin ánimo de generalizar, lo que en esos lugares ocurre es penoso, vergonzoso, terrorífico, intolerable e insoportable. Hace falta ser canalla y mal nacida para burlarse de una anciana postrada en la cama, profiriendo frases como las pronunciadas por la trabajadora recientemente denunciada y despedida de una residencia de Guadalajara por trato denigrante a una anciana.

Mientras iba a darle la cena, la arpía grabó a la mujer, profiriendo exclamaciones que a todos se nos han clavado en los adentros. Frases como "Parece salida de una peli de miedo", "Está más muerta que viva" o "me da mucho miedo esta tía". Lo subió a las redes, se hizo viral y la indignación no se hizo esperar. Afortunadamente. Porque comportamientos así son intolerables, no tienen perdón.

Hay que ponerse en la piel de los familiares, sobre todo los hijos de la anciana. La de cosas que se pasan por la cabeza ante situaciones tan desagradables como esta. No me vale con que la despidan, su acción debe inhabilitarla para trabajo alguno, sobre todo relacionado con nuestros mayores. Semejante escarnio debe tener un castigo acorde.

Situaciones así se están repitiendo constantemente. ¡Y ya está bien! ¿Qué hacen los responsables de las residencias? ¿contar el dinero? Pues, que se preocupen en atender mejor a sus clientes, proporcionarles calidad de vida y un trato digno y afable. Últimamente noticias así son una constante indeseable e indeseada. Tampoco se entiende muy bien qué hacen los pertinentes servicios sociales. La vigilancia y el rigor brillan por su ausencia. No quiero pensar que haya regalitos de por medio para que se levante la mano y pueda entrar a trabajar todo zurriburri.

Me da igual si las trabajadoras son de plantilla o están cubriendo unas vacaciones. El celo de los responsables y de la administración tiene que ser igual para todos. Bastante daño se les hizo ya a nuestros mayores en pandemia como para seguir ahora maltratándolos de palabra, de obra y omisión, la del deber pertinente. A los ancianos respeto máximo, yo diría que veneración por todo lo que representan. Confucio decía que "si uno no demuestra respeto hacia los ancianos, ¿en qué se diferencia de los animales?". Pues eso, porque, ¡ya les vale a semejantes bestias!

