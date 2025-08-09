Concejales y desatención al ciudadano

El sentido de la humanidad, el señorío, la empatía, el "savoir faire", el "fair play", el ser útiles a los demás, el cumplir con un mínimo de dignidad los compromisos laborales, familiares, políticos, ciudadanos, debiera de obligar a toda la ciudadanía, en general, a conocer, reflexionar, divulgar y, sobre todo, practicar todo ello, para observar el respeto, la entrega, la satisfacción de las demandas y necesidades de los demás, con plenitud logrando alcanzar las expectativas de los destinatarios de tales aptitudes y actitudes; pues de no ser así, la permanencia de la problemática que hubiese de atenderse, de resolverse, seguirá perjudicando a quien la tenga que soportar.

La escucha ; de quien sufre, por ejemplo, inmisiones de ruido en su vivienda, despacho o negocio; es un buen medio para alcanzar la toma de información coadyuvante, "ad hoc", para, con la consideración de lo que exige el ordenamiento jurídico, como las Ordenanzas Municipales de Ruidos y Vibraciones, de Convivencia ciudadana; y la verificación correcta, completa, diligente, respetuosa y veraz de los hechos denunciados.

Lamentablemente, las apariencias "juveniles, de coleguis", nada tienen que ver con una desatención hacía el ciudadano que trata de exponer al cargo político, un concejal, una situación, una cuestión, de su competencia, pendiente de solventar, en perjuicio de quien, indebidamente tiene que soportarla; incumple su obligación de escucha directa, en la cual, por la interactuación entre las partes, se pueden, y deben, exponer todo tipo de aspiraciones, de matices, de dudas, de sugerencias, en orden a la más completa satisfacción de las aspiraciones ciudadanas y observancia del cumplimiento de los compromisos políticos libremente adquiridos.

Y es que a la ciudadanía hay que atenderla por los cargos electos locales pronto y bien, evitándole acudir al Procurador del Común, a la interposición de demandas judiciales, lo que supone demoras en la solución de las problemáticas, pérdidas de tiempo, gastos monetarios, convivencia deficiente.

Inexactitud de afirmaciones en documentos oficiales de los agentes de la Autoridad, Policía Municipal como las demoras en la prestación de un requerimiento solicitado, perjudican enormemente la esperanza para lograr la armonía ciudadana, el buen hacer de las Entidades locales, y el respeto y observancia del vigente ordenamiento jurídico.

Un mínimo del sentido de responsabilidad, de entrega a la ciudadanía, exige la consideración de sus manifestaciones, quejas, sugerencias, como el agradecimiento subsiguiente, por parte de la clase política que se "señorea" en Casas Consistoriales y Palacios Provinciales; pues son una fuente de información amplia, gratuita, y que debiera tener en cuenta para tomar decisiones con conocimiento de causa, con rectitud, con objetividad, con eficacia, con eficiencia

He dicho.

