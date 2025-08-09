Abejas y pueblos que resisten

En el pueblo siempre me dijeron que sin abejas no hay fruta. Y lo decían como quien suelta una verdad tan obvia que no merece discusión. Bastaba ver a aquellas obreras incansables revolotear entre los almendros en marzo, entre los cerezos en abril, y después perderlas de vista cuando el calor empezaba a apretar. Estaban ahí, pero uno no se fijaba. Como tantas otras cosas que solo echamos en falta cuando ya no están.

En Castilla y León tenemos una de las mayores cabañas apícolas de Europa. En Zamora, además, la miel tiene nombre propio, tradición, y familias que viven, o sobreviven, gracias a ella. Pero a las abejas, como al campo en general, cada vez les cuesta más seguir el ritmo de este mundo que cambia demasiado deprisa. El calor aprieta antes, las flores abren y se marchitan más rápido, las lluvias llegan cuando ya no sirven, y los inviernos suaves las desorientan.

La abeja no es solo un insecto simpático que produce miel. Es una pieza esencial en la maquinaria silenciosa de la vida. Poliniza. Conecta. Hace que los frutales den fruto, que las huertas prosperen, que los paisajes tengan continuidad. Si desaparecen, no solo se nos va la miel: se nos desajusta todo el engranaje.

Pero lo que más me preocupa no es el cambio climático, aunque lo agrava todo. Es el abandono. El de las colmenas, y el de quienes las cuidan. Porque la apicultura, como tantas otras actividades del medio rural, está cada vez más en manos de unos pocos resistentes. Gente que sigue moviendo los enjambres en plena noche, que se enfrenta a normativas absurdas, a robos, a pesticidas, a precios que no cubren ni los costes. Y a veces, también, al desprecio. Porque para muchos, todo lo que huele a pueblo parece pertenecer al pasado, como si ya no tuviera cabida en este siglo brillante y conectado.

Y, sin embargo, cada verano lo vemos. Los pueblos vuelven a llenarse, las casas cerradas se abren, los frutales se riegan otra vez, las terrazas se ocupan y los niños corretean por calles donde durante meses solo se escucha el viento. Y todo eso también lo sostienen las abejas. No directamente, claro. Pero sin esa biodiversidad viva y zumbante que nos rodea, el campo pierde pulso. Y el pueblo, sentido.

La ciencia lo lleva advirtiendo años. Las poblaciones de abejas disminuyen. No todas, no en todas partes, y no siempre por las mismas razones. Pero es un hecho. Y con ellas, disminuye la capacidad de polinizar cultivos, de mantener ecosistemas diversos, de asegurar cosechas. No es una alarma amarillista. Es un síntoma. Y como tal, deberíamos escucharlo.

Yo no sé si todos los que llenan las piscinas en agosto pensarán alguna vez en que ese melón dulce que se comen en la merienda, esa pera recién cogida del árbol o ese tomate que huele a tomate, tiene detrás el trabajo invisible de miles de abejas. Supongo que no. Pero quizá debamos recordarlo más a menudo. Porque sin abejas, el verano sería menos verano. Y el campo, mucho más silencioso.

