No sé de qué me asusto cuando la religión ha ocasionado (y sigue provocando) múltiples guerras y millones de muertes a lo largo de los siglos. Pero sí, lo reconozco, me sigo sorprendiendo. Da igual el maquillaje, la noticia es clara. En Jumilla, Murcia, PP y VOX han aprobado una moción para que en los centros deportivos municipales no se puedan realizar actividades religiosas. Y, qué casualidad, las únicas iniciativas de este tipo que se ven afectadas son las celebraciones islámicas.

Es curioso que los que se llenan la boca hablando de la patria tengan la poca vergüenza de atacar de forma directa a la Constitución. Son patriotas cuando les interesa. Por no recordar, además, que España es un país aconfesional en el que cada uno tiene derecho a creer en lo que le dé la gana.

Me gustaría saber qué hubieran votado estos señores si en vez del Ramadán o la Fiesta del Cordero, en el polideportivo se celebrara una misa católica. Hasta la Conferencia Episcopal Española ha criticado su decisión porque atenta contra los derechos fundamentales, porque es totalmente discriminatoria. Cómo me alegro de la rápida y contundente respuesta que ha dado la Iglesia.

Además, es curioso, ¿estos señores de PP y VOX no saben que hay musulmanes españoles? ¿Tan españoles como cualquier otro, que han nacido aquí y que tienen el mismo DNI que el que ellos llevan en la cartera? Igual se piensan que esto de la nacionalidad aún depende de razas o religiones.

La sociedad en la que vivimos cada día me gusta menos, y me asusta más. O entre todos frenamos estas oleadas racistas, xenófobas, violentas y sin sentido o, la verdad, no sé a dónde vamos a llegar.

Suscríbete para seguir leyendo