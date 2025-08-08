Grave situación en el Ateneo de Madrid

El Centro de Estudios Ateneos y Centro de Estudios Manuel Azaña, están comprometidos en la defensa de los principios fundacionales de los creadores del Ateneo de Madrid.

La llegada al Ateneo de Madrid en mayo 2021 de un grupo organizado con Luis Arroyo al frente ha puesto a esta institución al servicio de un grupo de presión con una clara y determinada ideología política, que lo está llevando a su programada destrucción, endeudándolo y llenándolo de juicios tanto civiles como penales, que pueden llevarlo a la suspensión de pagos.

El primer acto ilegal cometido por el equipo de Luis Arroyo fue la condonación de una deuda de 600.000 euros al concesionario de la Cantina del Ateneo ("amigo suyo", como repitió públicamente en varias ocasiones) con la correspondiente entrega de llaves después de haber mantenido el Ateneo con este concesionario varios años de pleitos (condonación ilegal al no contar con aprobación con la Junta de Socios según Reglamento).

No siendo solo eso, sino que posteriormente le volvió a conceder ilegalmente (al no contar de nuevo con la aprobación de la Junta de Socios) a una nueva empresa de este mismo concesionario que se constituyó sin contar con la solvencia económica necesaria (constituida unos meses antes).

De nuevo volvió Luis Arroyo a otorgar otra nueva concesión de la Cantina ilegalmente, al no contar con la aprobación de la Junta de Socios y en esta ocasión engañando a la nueva concesionaria diciendo que tenía autorización de restaurante y como entrada de la misma una puerta de emergencia del Ateneo por la Calle Santa Catalina Nº 10. En virtud de la normativa vigente el Ayuntamiento de Madrid dictó su cierre. El nombramiento de un Administrador Concursal llevó a la venta de todos los enseres de la Cantina dejándola destruida totalmente. Según los expertos su vuelta a la normalidad costará más de 500.000 euros que tendrá que sufragar el propio Ateneo.

En las Juntas de Socios Luis Arroyo ha lanzado graves difamaciones a la anterior Junta de Gobierno y a un grupo de 20 socios manifestando por escrito que eran los culpables de la situación de "ruina" del Ateneo de Madrid (falsedad interesada).

La "administración desleal" la ha venido desarrollando Luis Arroyo desde el mismo momento de su llegada a la presidencia y ha sido premeditada como demuestra el hecho de que llegó a vender una finca donada por la difunta socia Dª. Elena Arnedo (sita en el municipio de Sevilla la Nueva) con las condiciones: 1º.- Que fuera lugar de recreo de los Socios del Ateneo. - 2º. Que se creara una Escuela Feminista y 3º.- De no ser así que fuera reintegrada a sus herederos, una hija y un hijo. Ninguna de estas condiciones fue atendida ni respetada por Luis Arroyo.

Luis Arroyo ha realizado obras presumiendo en Junta de Gobierno que las hacía sin licencia administrativa, ha insultado y difamado a socios del Ateneo, últimamente agredió e insultó a un operario que realizaba su trabajo en el Ateneo llamándole "hijo de puta" por lo que se ha presentado contra él una nueva querella.

Nunca un presidente del Ateneo en su bicentenaria historia ha tenido una catadura moral tan baja, además de la corta talla cultural e intelectual como se demuestra por el hecho de no haber sido capaz de realizar la conferencia Inaugural durante los 4 años que lleva de presidente, como es costumbre inveterada en la Docta Casa y tal como obliga el Reglamento del Ateneo de Madrid.

La situación es tan grave que ha llegado a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra en su caso a la Junta de Gobierno. Por todo ello nos comprometemos a defender la dignidad del Ateneo hasta que la Justicia dicte sentencia en las más de 10 denuncias que tiene contra él.

No podemos permitir ni los Ateneístas ni la sociedad española que un grupo de falsos progresistas de caviar denominados socialistas se apoderen de instituciones tanto privadas como públicas, después de sus fracasos de intentar repetir lo del Ateneo, con La Matritense y el Casino de Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo