Genocidio de Netanyahu en Palestina

Vista aérea de la destrucción en Jan Yunis, en la Franja de Gaza / Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Autoridad de Palestina hasta el 22 de julio de 2025 el ejército de Israel ha acabado con la vida de 59.106 palestinos en la guerra cruenta, injustificada e inhumana que mantiene contra los ciudadanos de la franja.

Entre esas muertes están más de 1600 trabajadores sanitarios, más de 300 trabajadores de organizaciones humanitarias y más de 230 periodistas.

La más dramática es la cifra de niñas y niños que han muerto víctimas de los ataques de aviación, misiles, tanques y demás artefactos del ejército de Israel contra el pueblo gaznate: las cifras dicen que superan los 18.000.

Las informaciones de las autoridades sanitarias de Gaza revelan todos los días que decenas de niñas y niños mueren de desnutrición y hambre en el territorio palestino, donde Israel continúa con sus mortíferos ataques frente a una ola de condena internacional.

Los más de 2,4 millones de habitantes de la franja Gaza se enfrentan día a día a una grave escasez de alimentos y artículos de primera necesidad mientras los centros de distribución de ayuda humanitaria son atacados regularmente.

Y este es el punto al que quería llegar, lo que quería destacar en este artículo.

Israel bombardea y masacra con su ejército al pueblo de Gaza, impide la llegada de ayuda humanitaria y cuando dice que permite el acceso bombardea las caravanas de camiones y, más grave todavía, dispara y bombardea los puntos donde las personas acuden masivamente en busca de alimentos, medicinas y recursos de primera necesidad. Igual que bombardea brutalmente campos de refugiados incumpliendo todas las normas del derecho internacional.

No es una guerra. Es un genocidio. Es una matanza. Es un exterminio. Es el mismo que Hitler quiso hacer con los judíos.

En realidad, Netanyahu y el gobierno extremista de Israel quieren exterminar al pueblo palestino. Matando a los niños y a las mujeres de la franja de Gaza piensan que acabarán con su futuro. Igual que Hitler pretendía hacer con el pueblo judío en los Campos de concentración nazis.

El ex ministro de Asuntos Exteriores y ex jefe de la Diplomacia Europea, Josep Borrell, señalaba hace unos días entrevistado en la Cadena SER: "He perdido la esperanza de que Europa reaccione. Como europeísta me produce una enorme tristeza ver la reacción de Europa. Los están matando como a ratas cuando van a buscar comida. No estoy exagerando, al otro lado hay dos millones de personas que se mueren de hambre".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, uno de los mandatarios internacionales que se ha manifestado más contundentemente contra la acción bélica de Israel en Gaza, afirmaba el 28 de julio que "el hambre que asola la Franja de Gaza es una vergüenza para toda la humanidad" y añadía "que poner fin a este sufrimiento constituye un deber moral ineludible".

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha incidido el 28 de julio en que las acciones unilaterales de Netanyahu "son inaceptables, la anexión progresiva de Cisjordania por parte de Israel es ilegal. La destrucción total de la Franja de Gaza es intolerable y deben cesar".

Antonio Guterres, Josep Borrell y Pedro Sánchez son líderes políticos internacionales a los que el gobierno de Israel deslegitima y censura permanentemente. Netanyahu es más de tipos indecentes y lamentables como Donald Trump cuya visión del conflicto es crear un resort turístico en la franja de Gaza tipo Acapulco de Méjico. Lógicamente exterminando al pueblo de Palestina para tal fin.

Las ocurrencias de Donald Trump parecerían otro más de sus despropósitos sino fuera porque estamos hablando del sufrimiento y de la vida de personas, de miles y miles de seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas y personas mayores asesinados brutalmente, indefensos, en sus casas, o cuando malviven miserablemente en Campos de refugiados o cuando van a buscar comida a las caravanas de ayuda humanitaria.

Y lleva razón Josep Borrell cuando dice que ha perdido la esperanza en que la Unión Europea actúe de verdad. Esconderse, mirar para otro lado o cruzarse de brazos ante la barbarie de Israel en Palestina es ser cómplice del genocidio de Netanyahu.

Europa sabe mejor que nadie las consecuencias de los genocidios. De la exterminación. Históricamente la Alemania nazi de Hitler, la URSS de Stalin, la España franquista, más recientemente, las guerras de los Balcanes de Milosevic y Karacic o la de Putin en Ucrania, tienen un componente genocida y exterminista.

Se trata de acabar con los grupos étnicos, religiosos, multiculturales, ideológicos, raciales o de cualquier otra índole para manejar el futuro.

Netanyahu es un fascista, igual de fascista que todos esos movimientos que pretenden imponer por la fuerza sus ideas xenófobas, homófobas y supremacistas. Netanyahu no representa al pueblo judío.

Lo peor es cuando quienes se dicen demócratas, como la derecha conservadora europea liderada por Úrsula Von Der Layen o, aquí en España, la del PP de Feijóo, miran para otro lado mientras seres humanos son masacrados y asesinados con total impunidad.

Frente al genocidio y al fascismo está la Democracia y la Libertad. Y los demócratas tenemos que seguir luchando para defender la Libertad.

Como decía Umberto Ecco en su "Manual contra el fascismo" el fascismo sigue ahí. Cambia de color, de rostro o de discurso. Pero sigue ahí. Y tenemos que combatirlo.

Termino con la mítica frase de Charles Chaplin en su discurso en "El gran dictador": "En nombre de la Democracia tenemos que unirnos todos".

