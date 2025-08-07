La razón de don Pablo

Pablo Junceda, en los premios Sabadell. / LOZ

Sus discursos siempre están llenos de razones. Lo pone de manifiesto todos los años en Zamora, en el discurso inaugural de la Gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell que reconocen la excelencia, trayectoria, buen hacer y liderazgo de empresas y empresarios de esta hermosa tierra llamada Castilla y León. Don Pablo Junceda es director general adjunto del Banco de Sabadell. De finanzas, de economía y de empresa se lo sabe todo. Don Pablo es de los que apuesta fuerte por los emprendedores, por los buenos empresarios que son aquellos que no desfallecen por fuertes que soplen los vientos.

En realidad los empresarios son el motor de esta tierra, su columna vertebral y corazón de la economía y su desarrollo y de la sociedad. Gente trabajadora a la que el éxito no le ha llegado de bóbilis bóbilis, se lo han currado no sin esfuerzo. En la última edición de estos galardones, las palabras de don Pablo fueron una inyección de fuerza y de optimismo para los premiados y para todos los empresarios de esta comunidad.

Hacen bien quienes deben y pueden, en arropar, defender, reconocer, agradecer y premiar a quienes arriesgan, a quienes luchan con denuedo para generar riqueza y puestos de trabajo, cuantas veces arriesgando, tropezando, cayendo pero siempre volviendo a levantarse. Y sin otro cirineo que su propia voluntad. No son sólo empresarios de premio, realmente son un premio, un acicate y un ejemplo para, en nuestro caso, todos los zamoranos.

Cuantos empresarios zamoranos, sin escuchar los cantos de sirena provenientes de otras latitudes, se dejan la piel y hasta la salud en Zamora, pero no levantan el campamento hasta desarrollar su proyecto, hasta hacerlo realidad, disfrutando a pesar de las dificultades, de la burocracia, de las incomprensiones. No importa lo lento que se vaya mientras no se detenga la marcha.

Para don Pablo nuestros empresarios son: "héroes". No les hace falta una capa roja o embutirse en un traje negro de cuero. Son "héroes" sencillos, humildes pero valientes y luchadores. Hay que ser valiente hoy en día para arriesgarse a emprender o, como sostiene don Pablo: "Remangarse para generar impacto positivo no solo en la economía, sino también en las personas, en el territorio y en el ciudadano de su entorno". Y, ¡vaya que tiene razón don Pablo! n