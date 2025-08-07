La pila solar

Palomar en Zamora. / I. Barahona

La vida es una pila que la descarga el tiempo. Dicho así, queda una definición simple y poco ingeniosa. Me gustaría hacer una greguería para poder condensar lo feliz y contradictorio, lo alegre y desdichado del hecho de vivir. Mientras no saco de la pluma algo breve y sustancioso me voy al banco de la plaza en esta tarde soleada, pero a la sombra, y dejo de pensar en curvilíneas filosóficas que me quitan el recreo.

En una plaza debía de estar el poeta Vicente Aleixandre cuando escribió el memorable poema del mismo título. Un servidor mira y hace de la quietud rima, del silencio canto: el de los vencejos que a falta de niños en el pueblo juegan por el aire persiguiendo los mosquitos que acaso también juegan descuidados.

Tampoco digo nada nuevo si escribo que la tarde queda azul y un cielo lapislázuli al poniente completa la acuarela de la tierra en lontananza.

La tarde vencida es una llama que no quema, pintura fugaz, agonía esplendorosa de una vela.

Si el amigo de Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, escribía sus versos tristes una noche yo puedo evitarlos esta tarde poniendo otros alegres al hilo del vuelo saltarín de los vencejos. Pero no me viene nada poético comparable, así que voy a copiar una frase de Sara Baras que adapto a mi circunstancia: “Y búscate en tu sonrisa, que aún dibuja de fulgor la sala”. Me busco en la plaza y encuentro a un niño tan inquieto como los vencejos, tan despojado de penas como el fulgor que barre el cielo y lo oscurece. La quietud pone en marcha la memoria que trae recuerdos de otros tiempos donde por estas fechas el campo era un escenario en sesión continua de trabajo sin descanso. Nada de poesía, por lo tanto, y casi drama si hemos de reconocer que se trabajaba de sol a sol y hasta de noche cuando había que acarrear la espiga para que, de mañana, comenzase la trilla. Hoy podemos contemplar la tarde en retirada como si fuese una modelo de pasarela; la noche al fresco es otro lujo que entonces apenas daba para dormir y recuperar fuerzas. Hoy me toca ser notario del pasado y el presente sobre el cuaderno de notas donde apunto lo que viví de niño y lo que experimento de adulto, con increíbles diferencias, pero doy fe de ambos tiempos, aunque ahora me tiente más el verso y el instante sea más lírico y menos laborioso.

Volver a tus raíces significa ante todo no olvidar, revivir y revivirse saludando a los amigos de entonces, a tu gente, la que por tu larga ausencia se atreve a saludarte “porque yo a ti te conozco”. Yo también reconozco este ámbito donde nací, crecí, sigue lleno de luz, y con la paz necesaria para escribir sin estorbos en la plaza, donde un atardecer sonoro continúa resonando.

Bronquios de espiga

Palomares vacíos

En mi pecho respiran. n