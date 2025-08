La polarización se va de vacaciones

En realidad, los que se van son los políticos que alimentan y se alimentan de esa polarización, así que alegría para todos los ciudadanos que podremos descansar unos días de tan ácidas polémicas como insustanciales. Porque no es que anden a la gresca por los aranceles de Trump, las guerras de Ucrania y Gaza, los gastos militares, la vivienda, la sanidad, la educación y la larga lista de problemas que tenemos los ciudadanos, sino que ellos están a lo suyo, al y tú más corrupto, putero, o mentiroso. Vamos, que están a lo que consideran que les da su sustento. En todo caso, a descansar todos.

Esto de la polarización me lleva a un par de consideraciones. La primera, que solo los líderes de los partidos y sus más acérrimos colaboradores son quienes andan día sí y día también voceándose barbaridades como si estuvieran en una taberna. Solo ellos, que hacen mucho ruido, pero no son la mayoría de quienes se dedican a la política, mayoría que, por otra parte, en muchos casos ni conocemos su cara ni su nombre pese a que les hayamos votado a través de sus partidos. Esta mayoría silenciosa, a pesar de su servilismo al partido, es la que trabaja en las instituciones procurando, desde su ideología, ordenar y mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos mientras sus mandamases andan aporreándose a ver quién es el que la tiene más grande, la desvergüenza, digo. Así que bien me parece reconocer a tanto político su quehacer diario y callado.

La segunda, creo que la polarización no existe. Si realmente los ciudadanos estuviésemos tan enfrentados como lo están los líderes pintureros y sus cuadrillas, ahora que andamos de vacaciones, sin ir más lejos, no saldríamos de nuestro entorno por miedo a acabar a hostias unos con otros. ¿Cómo va a ir y cómo va a ser bien recibido un ciudadano en otra población que, según los políticos de postín, es antagónica? Afortunadamente, la realidad es muy distinta. A los ciudadanos lo que nos preocupa es vivir lo mejor posible y para ello necesitamos a los políticos, a esos que trabajan día a día sin hacer ruido. Por eso no tenemos problema en hablar con nuestro vecino, ni en ir a un lugar distinto al nuestro, o tomar un café con nuestro compañero de trabajo aun sabiendo que en las elecciones no votará lo mismo que nosotros. Da igual, es nuestro vecino, nuestro pueblo o ciudad de vacaciones, nuestro compañero.

Los políticos de la tele, del tuit pistolero, de las cabeceras de periódicos y de las tertulias son una banda que vive en una realidad paralela, la suya, y con la que consideran que ganarán elecciones a través de darse garrotazos como en el óleo de Goya. Y quizá las ganen por eso, pero lo que a los ciudadanos nos interesa es cómo legislarán y gestionarán esa mayoría de políticos silentes y trabajadores en lo que nos afecta.

Por mucho ruido que se haga y por mucho recurso literario aludiendo a la machadiana España de charanga y pandereta, o a esas dos Españas que acabarán helando el corazón al españolito que viene al mundo, creo que esa España no existe, como no existe la polarización, y menos mal. Así que bien vendría que estos politiquillos pisaverdes y sus adláteres aprovechasen las vacaciones para dar una vuelta a sus actitudes.

