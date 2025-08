Nuestro mundo rural y sus deficiencias

Las palabras se las lleva el viento y la cobertura telefónica no llega bien a mi pueblo, Valdescorriel.

Esta es una de las muchas carencias del mundo rural y, ello pese a que el consejero de Movilidad y Transformación de la Junta de Castilla y León diga, el día pasado, en Burgos que, se trabaja en ello. Palabras y más palabras, pero la realidad es otra muy distinta.

Hablar de igualdad es pura demagogia. En mi pueblo no hay buena cobertura telefónica y punto. Pido a quien corresponda, corrija las deficiencias, pues, con tales carencias mal puede hablarse de teletrabajo, progreso, asentamiento juvenil en el mudo rural, etc. Pura palabrería, populismo, quien estas líneas escribe, no comparte en absoluto, para ello hay que ofrecer buenas condiciones.

En cuanto al estado de los caminos rurales de mi pueblo, le recuerdo al Sr. Presidente de la Diputación y al diputad@ del área competente, hagan una gira y no precisamente turística y observen "in situ", su estado lamentable, para que no aleguen ignorancia ("ignorantia non excusat").

Quien lo vio, vivió y padeció, da testimonio y su testimonio es verdadero. El día 30 de julio, a primera hora de la mañana, con la fresca, me di un paseo por el Camino Agrícola que va de Valdescorriel a Vega de Villalobos, y pude comprobar, una vez más, su pésimo estado, créanme no era precisamente para llevar mocasín tipo Castellano o Sebago, más propios de la moqueta y para la foto, que de los cantos y piedras sueltas del camino.

Con las personas que me encontré en el paseo, coincidimos sobre el pésimo estado del Camino, en cuestión. Les comenté que había enviado varias cartas a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, sobre el mal estado del camino, pueden leer la publicada, un lejano 10 de septiembre de 2019, titulada "A quien corresponda", y todo sigue igual de mal, y mal que no se repara empeora.

Me pregunto ¿Con este tipo de políticas rurales piensan asentar población en los pueblos?

Les anticipo mi humilde opinión, de ciudadano de a pie, así NO. Vamos por mal camino, valga la redundancia.

Espero las suyas, señores políticos provinciales, responsables de las áreas municipales competentes.

Si existen mejoras, no duden, les felicitaré públicamente por este medio, pero si todo sigue así de mal, se lo recordaré hasta que mi cuerpo aguante, espero sea por muchos años.

El pueblo llano pide realidades concretas, no declaraciones programáticas, esto es, solución a sus problemas cotidianos, léase buenas vías de comunicación, entre las que se incluyen, además de AVE y aeropuertos, los caminos rurales, por los que circulan las cosechadoras, tractores, etc. acceso a internet, buenas conexiones telefónicas para teletrabajar, asistencia sanitaria, sin listas de espera eternas, etc.

Ante las peticiones justas y razonadas, el silencio no es buen consejero, lo inmediato es actuar y crear unas circunstancias que inviten a vivir en el mundo rural, con viviendas a precios asequibles y descongestionar la masificación de las ciudades.

Ahora, manos a la obra y a actuar.

Pedro Bécares de Lera

