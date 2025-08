Justicia divina para pobres de espíritu

Al Museo Nacional de Arte de Cataluña le importa lo justo la sentencia del Tribunal Supremo de España que le ordena la devolución de las pinturas románicas murales (siglo XIII, declaradas BIC) de Sijena a su lugar de origen, el monasterio aragonés. El MNAC argumenta que por incapacidad técnica no puede realizar el traslado de la magna obra de 130 metros cuadrados y forma curva, "extraída" del monumento para su restauración y conservación tras un incendio en plena Guerra Civil. Aragón, como no podía ser de otra manera, se ha puesto serio con quienes no dejan de pedir y ha exigido la ejecución forzosa del fallo judicial.

¿Y por qué me ha dado hoy por fijarme en esta noticia? Además de por un motivo que ya les contaré alguna vez y que ahora no puedo desvelar, porque me he acordado del centenar de obras del patrimonio histórico-artístico de Castilla y León (siglos XII a XVIII) que se muestra desde hace décadas en el Museo Frederic Marès, ubicado en el barrio gótico de Barcelona. Entre esa colección im-pa-ga-ble (los guiones no son un error) hay al menos nueve obras escultóricas que lucieron en templos zamoranos antes de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo que fueron "vendidas" al arquitecto catalán o anticuarios cercanos. Cristos (uno de la iglesia de San Lorenzo de Toro), crucifijos, imágenes de San Pedro y San Cristóbal (esta última estuvo al culto en la localidad zamorana del mismo nombre), dos esculturas de Juan Montejo... En fin, un rosario de obras de arte que se vendieron a precio de saldo a anticuarios y buscadores de gangas que chapotearon con gusto y sin escrúpulos en los charcos de miseria que salpicaban la España profunda de posguerra y se aprovecharon de las necesidades parroquiales y la incuria de algunos sacerdotes.

¿Y qué quiere usted que hagamos si las obras están compradas y pagadas por ley y como manda la Santa Madre Iglesia?, dirían los prebostes catalanes culturales sonriendo si hubieran leído los primeros párrafos de este artículo, que no. Pues miren, sí, voy a hacer un brindis al sol y les voy a demandar algo, ya sé que devolver las obras, ni de coña, no lo cumplen ni aunque lo mande el Supremo (ahí está la muestra de las pinturas de Sijena) como para hacerlo por buena fe o justicia divina; pero, oye, sí hay algo que está en sus manos y no es caro, eh.

Pido a las autoridades de esta comunidad que planteen a las catalanas que sufraguen los costes de las réplicas del centenar de piezas de Castilla y León que conservan en el Museo Marès. Es lo mínimo, teniendo en cuenta que no se pagó por ellas el precio justo. Las réplicas serían colocadas en las iglesias en las que estaban y ni tan mal, algo es algo. ¿Verdad, Javier Pérez Andrés?

