Mucho ruido y pocas nueces

Han pasado dos años de esta legislatura, iniciada entre la incertidumbre y la inestabilidad de la que prometía ser la más breve de cuantas habían acaecido antes. No ha habido mes, no ha habido día, en la que no nos hayamos hecho eco de una convocatoria de elecciones que una gran parte de la ciudadanía hemos pedido a gritos, como si esto fuera el cuento de "Pedro y el lobo" que avisa del desenlace final.

Así, desde el Partido Popular no hemos cejado en identificar cada uno de los peligros en los que nos ha puesto este gobierno durante estos dos años, saliendo a la calle, movilizando a la población en varias ocasiones para decirle a Sánchez bajo diferentes lemas "NO A LA AMNISTÍA", "MAFIA O DEMOCRACIA", "POR LA IGUALDAD" o "POR LA LIBERTAD", que España no se puede hipotecar, que España no es un juguete y que por la memoria de cuantos lucharon y construyeron nuestro país tenemos el deber moral de cuidarlo y protegerlo.

A pesar de todo, el presidente del Gobierno ha hecho balance de sus dos primeros años de legislatura al frente de un Ejecutivo profundamente dividido, sustentado en una coalición con la extrema izquierda, Sumar y, dependiente del chantaje político de los partidos independentistas y nacionalistas en una nueva muestra de autocomplacencia, relato y manipulación, alejada por completo de la realidad que vivimos millones de españoles.

Sánchez nos ha presentado una España imaginaria que no se corresponde con los datos ni con el sentir popular. La realidad es que estos dos años, han sido un periodo de inestabilidad institucional, deterioro económico, polarización política, ataque al Estado de Derecho y claudicación frente a los socios separatistas.

Uno de los elementos más graves ha sido la entrega del Estado al chantaje de los partidos separatistas: Amnistía a los golpistas. La Ley de Amnistía, aprobada hace algo más de un mes, ha supuesto una ruptura del principio de igualdad ante la ley como marca nuestra Constitución Española y una claudicación frente a quienes atentaron contra el orden constitucional. Esta ley, impuesta por ERC y Junts a cambio de apoyar la investidura de Sánchez, ha provocado el rechazo de las asociaciones de jueces, del Consejo de Europa y de una gran parte de la sociedad española.

Y por si no hubiera sido suficiente el ruido, la corrupción y la desvergüenza han asaltado también a la biografía de este gobierno marcando así esta mitad de legislatura por la sucesión de escándalos y engaños

La legislatura de Sánchez ha sido la de la erosión de los contrapesos institucionales, tal y como nos alertan organismos nacionales e internacionales: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, el uso partidista de la fiscalía general del Estado y el desprecio al Parlamento.

Y por si no hubiera sido suficiente el ruido, la corrupción y la desvergüenza han asaltado también a la biografía de este gobierno marcando así esta mitad de legislatura por la sucesión de escándalos y engaños. Episodios que se suceden uno tras otro con un denominador común: el último siempre es peor que el anterior.

Un final de curso marcado por un Sánchez en fase agónica que vive pendiente de decisiones judiciales sobre encarcelamientos, redadas e informes de la UCO. Y por si no fuera poco terminamos el mes de julio con el procesamiento formal del Fiscal General del Estado, un hecho de extraordinaria gravedad institucional, sin precedentes en la democracia española. Que el máximo responsable del Ministerio Fiscal esté procesado por utilizar su cargo para fines políticos es la demostración más clara del deterioro institucional provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el Partido Popular hemos denunciado que el "mitin" ofrecido por Sánchez tras dos años de legislatura es una farsa sostenida por propaganda y alimentada por una red de medios afines subvencionados. España no necesita más relato, necesita gestión, responsabilidad, unidad institucional y respeto a la ley.

Frente al modelo de Sánchez —basado en la cesión, el enfrentamiento y la radicalización—, nuestro recién re-elegido presidente Feijoó ofrece un modelo de país centrado en la igualdad de todos los españoles, la libertad individual, el crecimiento económico sostenible y la defensa del marco constitucional de 1978.

La alternativa está clara: o Pedro Sánchez y sus socios de ruptura o el Partido Popular y su compromiso con una España unida, libre y próspera. Frente a un Gobierno que cierra por vacaciones, en el Partido Popular permaneceremos en guardia tal y como nos ha trasladado el presidente Feijóo, la única alternativa para este país.

