Gente de desorden

León XIV nos ha recuperado a León XIII. Su encíclica "Rerum novarum", "de las cosas nuevas" 15.05.1891 sigue sin poner al día a la iglesia católica. Su título era "De Conditione Opificum" (Sobre la condición de los trabajadores) recordó la condena por Cristo de "la avaricia", y su defensa de los 2derechos humanos" y "de la infancia" hoy víctima de la pederastia, compraventa y aun asesinatos.

La apropiación de la Mezquita de Córdoba, no pagar impuestos, parasitar en España los Presupuestos Generales del Estado, no en otros países, o cobrar por entrar en una catedral, ayer me pasó en Segovia, contradice lo de "dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".

La maldición a los que "escandalizaran a mis pequeñuelos" contradice la protección episcopal de los pederastas y su oposición a la "limpieza" del Papa Francisco y la explotación y maltrato por las monjas de "jóvenes perdidas", Cristo perdonó a Mª Magdalena "porque había amado mucho", o los más de 800 niños desaparecidos en Irlanda, presuntamente asesinados. En España los obispos paseaban a Franco "bajo palio", como al Santísimo mientras algunas monjas vendían hijos de mujeres "rojas" o "no casadas" o "asesinadas" a "personas de orden", como imitarían sus colegas en la cristianísima Argentina bajo la dictadura de Videla Cia. S. A.

Fernando VII, el más felón de todos los Borbones, juró en falso en 1820 respetar la constitución de 1812 y empezó a preparar la invasión de España por el Duque de Angulema. En 1821, en el trienio democrático, se abolió la esclavitud en la España europea. La eliminó la I República en Puerto Rico en 1873. Los capitalistas vascos, catalanes y madrileños la mantuvieron en Cuba hasta 1880 y aun se opusieron a que los hijos de madres esclavas nacieran libres, respetando el "sagrado derecho de propiedad" sobre sus madres.

El contexto de derechos humanos y laborarles de la encíclica "Rerum novarum" era una jornada laboral de 100h/semana. Los sindicatos eran ilegales, no las asociaciones de empresarios tipo CEOE; la huelga era un delito, no el cierre patronal. En España se legalizaron los sindicatos tras echar a Isabel II de Borbón tras la revolución de 1868.

El movimiento obrero mundial reivindicó la mejor distribución de la riqueza. Los escritos de Marx y Engels asustaron a la gente "de orden". Hoy se les llama de "extrema derecha" o de "ultraderecha". Ellos, tapando la patita con harina como el lobo del cuento, se llaman "liberales".

León XIII denunció que "la contratación del trabajo … [está bajo] … el poder de unos pocos, … opulentos y adinerados [que] han impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita"., La "gente de orden" se escandalizó. En Madrid hubo misas pidiendo a dios por el Papa que se había vuelto socialista. Franco hubiera metido en la cárcel a León XIII diez años o más. Hoy la CEOE ni encarga misas, ni los puede meter en la cárcel; pero protesta.

Pio XI publicó su "Quadragessimo Anno" 40 años después. 15.05.1931. Coincidía en mucho con la Constitución de la II República. La "gente de orden" lo ignoró y apoyó el golpe de Estado de Franco y su dictadura. Así siguen; se oponen a que si aumentaban los "precios de productos de necesidad deberían darse también de manera proporcional en el sueldo", algo que si exigen en las rentas de las viviendas: hay que proteger al capital, no al trabajador.

Sus soluciones son otras: un general retirado propuso fusilar a 26 millones de españoles; Abascal expulsar a ocho millones de inmigrantes, a los "nuevos esclavos" del capitalismo explotador, como decía León XIII. Abascal y los cristianos que le votan apoyan esa explotación.

El Sr. Núñez se olvida que, bajo Aznar, M. Rajoy, Zaplana (condenado) y C. M. se cometían más delitos, pero no por emigrantes: Bárcenas, M punto Rajoy (aún sin identificar), etc. Dice que "un inmigrante irregular que delinque tiene que ser deportado de forma inmediata", pero no dice qué hacer con los delincuentes de "ocho apellidos españoles" que según el informe de la UCO le hacían las leyes a C. M., quizá agradecido por "aliviar el trabajo del Congreso".

Hay partidos de "gente de orden", que como decía León XIII: "consideran al obrero como un esclavo". Otros "respetan la dignidad de la persona", suben su salario, procuran "una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia"(art. 33.1 CE78), etc. En el S. XIX la "gente de orden" se oponían a la subida salarial porque lo malgastaban en vino; hoy lo malgasten en educar a sus hijos aun hasta la universidad, aun siendo hijos de inmigrantes; aun siendo ilegales, porque son "gente de desorden".

Ser demócrata permite decidir. No hacerlo es decidir como Pilatos. Siempre acaba mal. n

