Sinvergüenzas titulados

Algo va muy mal cuando se genera la disputa por si tal o cual político ha engordado su curriculum con datos falsos, con títulos que no posee por no haber terminado los estudios o si directamente se inventa titulaciones. Ese tipo de cuestiones deberían saldarse inmediatamente con la dimisión avergonzada del mentiroso y el repudio social y, especialmente, de sus compañeros de partido.

Alguien capaz de mentir en algo tan absurdo, teniendo en cuenta que nadie exige título universitario para poder dedicarse a la política, será capaz de mentirnos sin el menor escrúpulo ni sonrojo sobre cualquier otro asunto. Cómo vamos a pedir honestidad a quien ya es deshonesto sin ninguna necesidad en su carta de presentación. Quien añade títulos que no posee por enseñanzas que no ha cursado, manifiesta públicamente, sin saberlo, que no se considera capacitado para cumplir con las responsabilidades del puesto o cargo de que se trate. Y no lo está, por muy pelota del líder de turno que pueda llegar a ser.

Quien arriesga su dinero para emprender en una actividad para la que no está preparado y fracasa, paga por ello no sólo no pudiendo continuar con la actividad sino perdiendo lo invertido. Quien miente en sus estudios para obtener ventaja frente a otros y acceder a cargos o prebendas, nos está engañando a todos y, si logra su objetivo, nos roba a todos, sea del partido que sea y alcance el puesto que alcance.

Quien no solo inventa sino que falsifica documentos de titulaciones que son requisito obligado para acceder a la función pública, merece la aplicación del Código Penal y devolver todo lo indebidamente percibido. Los funcionarios tienen mala prensa –merecida en no pocas ocasiones– en España, pero lo que no se puede negar es que han accedido, en su inmensa mayoría, por mérito y capacidad. Cumpliendo unas exigencias mínimas de titulación y sacrificando años de su vida para preparar unas oposiciones a las que todo el mundo puede optar si reúne las condiciones. Como quien cursa completa una carrera universitaria o una formación de postgrado amplia, en lugar de estar de copas o lamiendo los zapatos del cacique del partido. n

