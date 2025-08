¿Pacto?, no; chantaje y abuso

Cuenta la Mitología griega que Zeus, el rey del Olimpo, el dios más poderoso, se encaprichó un buen día de la bellísima Europa y, como esta no parecía estar por la labor, la secuestró trasformado en un toro blanco que sedujo a la joven mientras jugaba con sus amigas en una playa de Fenicia. El morlaco-Zeus logró que Europa se subiera a sus lomos y la llevó por los aires hasta la isla de Creta, donde le hizo tres hijos, que también jugarían su papel en las leyendas helénicas.

Aunque parezca mentira, muchos siglos después la historia ha vuelto a repetirse. Y esta vez no es inventada, ni cantada por Homero, ni recogida en un poema de Luis de Góngora, ni en cualquier manual que trate de descifrar la maravillosa y genial Mitología griega, donde están ya contenidas bastantes esencias de la cultura occidental. En esta ocasión, el rapto de Europa se ha producido ante nuestros ojos, cámaras de televisión y fotos incluidas, y el dios-Zeus-Trump no ha tenido ningún reparo en alardear de su gesta y de humillar a la pobre doncella en un campo de golf de su propiedad (del americano; no de Europa), que, para más inri, está en Escocia, territorio europeo hasta hace un tiempo. Y allí, entre porrazo y porrazo a las bolitas, el mandamás yanqui se ha cachondeado de la jefa europea, Ursula, Von der Leyen y, de paso, de todos nosotros y de casi todo el mundo.

Y lo curioso es que la señora Von der Leyen aparece sonriente y ufana, con el pulgar de la mano derecha hacia arriba, en los daguerrotipos que las agencias se han encargado de distribuir por doquier. Un exitazo, parece decirnos. Algunos de sus colaboradores y altos cargos de la Comisión Europea se han apresurado, asimismo, a contarnos que la cosa ha ido bien, que podía haber ido peor, que ha sido del mal el menos. Y lo aseguran, Von der Leyen y sus acólitos, después de reconocer que USA le cobrará a Europa un 15% de aranceles ¡y sin contraprestación alguna! O sea, que nosotros a ellos no les cargaremos nada por atiborrarnos de perritos calientes, salsitas, etc (es un decir) y por inundarnos de series, películas y otro largo etc.

Afortunadamente, el pacto (o lo que sea) está originando ya mucha oposición y muchas protestas en casi todos los países europeos. Varios mandatarios han hecho oír sus quejas. Pero también en este terreno abunda la desunión

Además, y esto también clama al cielo, el acuerdo (o lo que sea) de Escocia establece que Europa se gastará 600.000 millones de euros en comprar petróleo y gas norteamericano. Y que destinará otra buena suma de millones a inversiones en Estados Unidos y en comprar armas y más armas. Es decir, aquí necesitamos inversiones de todo tipo para que nuestras industrias y centros de producción no vayan a la ruina y se pierdan miles de empleos y resulta que esas inversiones, imprescindibles en Europa, hay que llevarlas a Trumpilandia porque se le ha metido en los mismísimos al soberano de la Casa Blanca. ¡Y encima tenemos que decir que el acuerdo ha sido bueno, aceptable! Hombre, no. Ha sido un trágala, el lo tomas o lo dejas de un abusón que no entiende más que la ley de la selva. Y si no aceptas sus condiciones, amenaza, presiona, chantajea, agrede. Zeus vuelve a raptar a Europa y Europa tiene que aplaudir, que postrarse de hinojos a sus pies, que reírle las gracias.

Afortunadamente, el pacto (o lo que sea) está originando ya mucha oposición y muchas protestas en casi todos los países europeos. Varios mandatarios han hecho oír sus quejas. Pero también en este terreno abunda la desunión. Cada cual parece mirar solo por sus intereses. Si mis exportaciones se ven muy afectadas, pues alzo la voz. Si, por el contrario, no me veo muy perjudicado, pues me callo o las pío muy poquito. Y así no hay forma de una estrategia común, de defenderse ante los caprichos de Trump. Europa ha salido muy tocada del acuerdo (o lo que sea) de Escocia y ha vuelto a dar muestra una vez más de su debilidad y escaso peso geopolítico (Gaza, Ucrania) con el agravante, ahora, de los daños económicos que llegarán más pronto que tarde.

De modo que nada de negociación y pacto; se trata , simplemente, de la materialización escocesa de un enorme chantaje.

