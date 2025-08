Los virus que despiertan con el hielo

Hace unas semanas, me topé en las redes sociales con un titular que no sabía si venía de Nature o de una novela de ciencia ficción de esas que uno encuentra en la sección de "catástrofes víricas globales": "Los virus zombis del permafrost podrían despertar". La palabra "zombi", además de innecesaria, es imprudente. Pero lo cierto es que detrás del sensacionalismo hay una historia real.

Debajo de vastas extensiones de tierra helada, especialmente en Siberia, Alaska o el norte de Canadá, hay capas que han permanecido congeladas durante decenas de miles de años. Eso es el permafrost. Y como si se tratase de una cápsula del tiempo natural, allí dentro hay material biológico perfectamente conservado como restos de mamuts, polen prehistórico, bacterias, hongos… y también virus.

Lo que ha provocado cierto revuelo en los últimos años es que algunos de esos virus siguen siendo viables, es decir, no están muertos, solo dormidos. En 2014, un equipo de investigadores franceses logró revivir un virus gigante —Pithovirus sibericum— encontrado en una muestra de permafrost de 30.000 años. No infectaba a humanos, sino a amebas, pero fue la prueba de concepto. Sí, es posible que virus antiguos vuelvan a activarse.

Esto, naturalmente, ha desatado la imaginación de muchos. ¿Y si bajo ese hielo se esconde un patógeno desconocido, contra el que no tenemos defensa? ¿Y si al ritmo del cambio climático estamos liberando piezas genéticas olvidadas por la evolución que podrían desencadenar una pandemia? ¿Estamos jugando con fuego?

Vayamos por partes. Primero, sí hay riesgo. Pero no, no es inminente ni alarmante en los términos en que a veces se presenta. Para empezar, la mayoría de los virus encontrados hasta ahora en el permafrost son específicos de microorganismos o animales extinguidos. Que un virus saltara a humanos requeriría no solo que estuviera activo, sino que encontrara una vía de entrada adecuada, una célula compatible, y que superara todas las barreras inmunológicas que hemos acumulado en milenios. Es decir, no basta con que "despierte".

En segundo lugar, lo más probable es que si algo nos amenaza del deshielo no venga en forma de virus, sino de metano. El permafrost contiene una gigantesca cantidad de materia orgánica congelada. A medida que se derrite, esa materia se degrada y libera gases de efecto invernadero, especialmente metano y dióxido de carbono. Y eso, sí, afecta directamente al clima global.

Aun así, la posibilidad de que resurjan antiguos patógenos no debe ignorarse. Por eso la ciencia no lo hace. Hay laboratorios que están estudiando estos virus en condiciones controladas, siguiendo protocolos de bioseguridad estrictos. No para desatar el apocalipsis, sino para entender cómo han evolucionado, qué estrategias desarrollaron para persistir en el tiempo, y qué nos pueden enseñar sobre la virología moderna.

Porque esa es otra lectura posible. No todo lo que viene del pasado es amenaza. También es conocimiento. Estos virus prehistóricos podrían ayudarnos a comprender mejor el origen de los virus actuales, su forma de insertarse en los genomas, su relación con el ecosistema microbiano del planeta. Incluso podrían tener aplicaciones médicas que hoy no imaginamos.

Lo que sí deberíamos cuestionar es la paradoja. El deshielo del permafrost, que está ocurriendo a un ritmo cada vez más acelerado por el calentamiento global, no solo puede traernos virus antiguos, sino que es también una consecuencia directa de nuestro modelo energético y de consumo. Es decir: los desajustes del presente están abriendo las puertas del pasado. Y eso, como mínimo, debería hacernos pensar.

Me gusta recordar que la ciencia no es solo un conjunto de certezas, sino también un radar sensible a lo improbable. Que haya virus "dormidos" en el hielo no debe hacernos entrar en pánico, pero sí invita a tomarnos en serio lo que estamos haciendo con el planeta. Porque si seguimos alterando sus equilibrios naturales, puede que lo que vuelva del pasado no sea solo un virus, sino una lección que no quisimos aprender a tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo