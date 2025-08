Hermano, yo no te creo

El día de Santiago Apóstol patrono de España entera, aunque a algún iluminado se le ocurrió suprimirla, estaba pastoreando una alfalfa lindera con la ZA-512. Por lo que sin radio ni redes sociales, me enteré de que había habido un accidente en la A-6 a la altura de Cerecinos de Campos.

A eso de la una de la tarde, poco antes de recogernos, empezó la riada de coches. Primero espaciada, enseguida constante. Para evitar las retenciones, a la altura de Villalpando se desviaban los coches procedentes de Madrid por Prado, para volver a enlazar con la autovía a través de Villalobos y seguir ruta hasta Galicia.

Las ovejas no entienden el humano mundo. Les da igual imprevistos que dispositivos de emergencia. Llegada su hora de volver a casa, no intentes razonar ni te interpongas en su camino. Me puse el chaleco amarillo, y con la señal de preferencia de paso de ganado jugando en mi equipo, no me quedó otra que cortar el incesante tráfico para cruzar la carretera con el rebaño a mi espalda como he hecho mil veces. Aunque nunca con tanto público mirando.

Como norma general subiría por la carretera de Villalobos, pero toda norma tiene sus excepciones. La finca aledaña estaba cosechada y empacada. Justo en esos momentos le estaban pasando la rastra para que las ovejas no pudieran aprovechar el espigadero, cosas del atávico y cerril odio entre labradores y pastores. Así que, por sentido común, dejando libre la carretera para el paso de coches, pastora y rebaño subimos provocando tremenda polvareda por la tierra recién arrastrillada.

El hecho es que debido a los preámbulos del segundo encuentro de la triple conjunción Saturno-Neptuno que tendrá lugar el 6 de agosto, o a que iba a saltar el viento de Levante en el estrecho de Gibraltar, lo cierto es que a mis perras de carea, Maya y Morucha, justo en ese momento, se les antojó ir por donde siempre: por la carretera. Y así lo hicieron, sin importarles ir deteniendo el trasiego de coches.

Dio igual en qué idioma les gritara que volvieran a mi lado. No sirvió de nada.

Lo más sorprendente, es que en esa cola interminable de coches de gente que salía de Madrid escarallada de tanto trabajar y que sólo quería llegar a Galicia para disfrutar de un merecido descanso se portó de fábula. Aguantaron estoicamente, nadie pitó, ni blasfemó en arameo, ni protestó.

Viéndome cabreada como una mona con la actitud de mis compañeras perrunas de faena, hasta bajaron la ventanilla para darme ánimos. Pero no como ese director de equipo a su deportista escapado en la Vuelta Ciclista, venga, venga, dale, dale, vamos, vamos. Qué va. Al modo humano: solidario. Como sólo un trabajador acostumbrado a pasarlas muy putas y que ve a otro camarada pasarlas más putas todavía, además de bajo un sol de justicia y con una tormenta de arena rodeándole como una polvorienta aura, sabe hacer.

Como hay Dios que no volveré a criticar a los fodechinchos. Nunca. Jamás.

Menuda lección de humildad que me han dado. Imposible no recordar a Mío Cid y ese legendario "Dios que buen vasallo, si oviese buen señor", que tan bien representa al pueblo español. Imposible no mencionar el tan traído abismo insalvable que existe entre el mundo urbanófilo y el rural.

Abismo insalvable, aliñado con un profundo desconocimiento sobre todo aquello que tiene que ver con el modo en que se producen los alimentos, y que, el día del patrón de todos los españoles, supieron corregir del mejor modo posible. Con respeto, comprensión y compañerismo, dejando hacer a los profesionales que son los que saben.

Si me dan a elegir, prefiero a cualquiera de estos turistas, reconocidos ignorantes del mundo agroganadero, pero que llegado el caso demuestran su buen saber estar y su santa paciencia ante la chulesca actitud de unas perras excelentes trabajadoras, a las que de vez en cuando se les retuercen los cuernos, y por lo que sea, les da su puntito de locura. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Antes que a los políticos del dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Esos polítiquillos hipócritas, que llevan a gala su desmedido amor al campo y lo demuestran con actitudes ruralófobas. El presidente de todos los castellanoleoneses, sin ir más lejos. Mi presidente, aunque no me haya molestado en votarle. Ni a él, ni a otro. Mi amor por los políticos es recíproco. Pierdo tanto tiempo en votarles como ellos en legislar pensando en el bienestar de mis ovejas.

Hombre blanco habla con lengua de Serpiente: Hermano, yo ya no te creo.

El presidente de la Junta que suprimió la ley que obligaba a los labradores a esperar hasta el 1 de septiembre, para que los rebaños pudieran pastorear y aprovechar el grano y la paja que deja la máquina sobre la tierra, antes de ararla de cara a la nueva sementera.

El Fernando VII regional, al frente del gobierno más ominoso de la historia de CyL. Gracias a cuya sumisión servil a los dictados del emporio intensivo agroganaderil, los labradores, pasando por alto el refrán que dictamina que la oveja vale más por lo que caga que por lo que come, quedan por tanto legitimados para levantar sus tierras recién cosechadas, al día siguiente de empacadas.

Por lo anterior, mi amiga Pilar, una Ganadera en Red de Tenerife, al frente de Finca agroecológica La Jara, donde cuida y preserva ovejas de raza canaria de pelo y genuinas ovejas palmeras en serio peligro de extinción ha puesto en marcha la campaña “Más pastoreo y Menos postureo”.

Una clara protesta contra esos consejeros, ministro y euroconsejero de Agricultura, que tanto gustan de alardear en público de proteger y defender la ganadería extensiva y de pastoreo, pero que a efectos prácticos hacen todo lo contrario. A los pastores, palos y más palos.

El día que Pilar decida sacar camisetas con su eslogan, mandaré una por correo a nuestro presi y otra al ministro Planas. A la sustituta de mi archienemiga Teresa Ribera, la ministra Aagesen, nueva paladín de esta transición energética orquestada por lobbies y corporaciones, ni agua.

Suscríbete para seguir leyendo