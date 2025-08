Leo en las redes sociales una carta que han mandado / desde la tierra de Aliste a todos los alistanos / que nacieron o vivieron un tiempo por estos pagos. / Un mensaje desde Aliste que algún vecino ha mandado / pero que puede extenderse a todos los zamoranos.

Que como turistas vuelven en los meses de verano.

Porque se dirige a aquellos que de niños estudiaron / en la escuela de su pueblo que aún no se había cerrado, / que corrieron por sus calles cuando eran unos muchachos, / que siendo mozos y mozas en ellas se enamoraron, / que trabajaron el campo, que cuidaron el ganado. / Que en cada casa del pueblo una familia formaron / pero que al cabo del tiempo las casas abandonaron / buscando una nueva vida, en busca de un buen trabajo.

Y como turistas vuelven en los meses de verano.

También se dirige a aquellos que de jóvenes marcharon, / primero por los estudios para hacer bachillerato. / Por aburrimiento a veces, porque ya estaban cansados / de ver a la misma gente por la calle saludando, / y cada vez más mayores y cada vez más menguados: / menos fiestas, menos curro, ¡aquí no queda ni el tato!

Mas vuelven como turistas en los meses de verano.

Y a sus hijos y a sus nietas, que en el tiempo de descanso / habéis traído hasta el pueblo para disfrutar jugando / como el abuelo con juegos que antes eran su trabajo: / trillar a la antigua usanza, llevar las vacas al pasto, / echar grano a las gallinas, regar la huerta temprano, / y llevar el pan al hornear después de haberlo amasado.

Como turistas que vuelven y se entretienen jugando.

A todos ellos les dicen en la carta que han enviado / desde Aliste hasta los pueblos que en Zamora se han llenado / que no vengan exigiendo lo que ellos no han disfrutado. / Porque vecinos del pueblo no han tenido en todo el año / ni cobertura del móvil, ni caminos asfaltados, / ni bar, ni tienda, ni panes que a casa lleguen temprano. / Piscina abierta tampoco ¡Si el agua han contaminado / para beber y con cubas el depósito han llenado!

Lo que no existe en invierno tampoco estará en verano.

Comprensión los que se quedan piden, y exigen respeto / para quien el pueblo cuida y mantiene los recuerdos. / Porque sin ese recuerdo, al volver no habría pueblo. / "No se trata de traernos ni regalos ni dinero" / -dicen los que se quedaron día a día el año entero- / "con pocos, mayores, frío, con hospitales muy lejos". / Sin órdenes y sin voces, "sin quejas que son desprecio".

No vengáis como turistas porque ya sois de este pueblo.

Cuando yo viví en Aliste como en muchos otros pueblos / llamaban "salvajamones" a los que de veraneo / vaciaban las despensas que guardaban los abuelos / después de hacer la matanza que se curaba en invierno. / Con cariño la guardaban para merendar los nietos, / que en el tiempo de verano cuando se llenan los pueblos / de risas, fiestas y gente que con los brazos abiertos / reciben como vecinos aunque no de nacimiento. / Y como tales responden con mucho agradecimiento.

No vienen como turistas sino vecinos del pueblo.

Como vecinos defienden que el AVE pare en Sanabria / para que acerque a la gente a vivir en la comarca, / para acercase en verano del lago a sus bellas playas / ¡En Agosto en la Gudiña habrá que verse las caras.

Cual vecinos y vecinas que ven cómo la labranza / se pierde porque han llenado de molinos y de placas / las tierras. Y no se paga lo que vale cultivarlas.

Como vecinos que saben que han contaminado el agua, / que en la tienda o en los bares tampoco pueden comprarla / porque hace años que cerraron y ahora la traen en garrafas.

Si no quedan ni jamones porque es en las macrogranjas / donde se crían los cerdos, las gallinas y las vacas / que se las llevan muy lejos porque son para exportarlas.

Y si se acaba la paga extra para gastarla / no hay ni siquiera un cajero cercano para sacarla. / Y de médicos no hablamos porque casi esta palabra / se va a extinguir cual si fuera casi una cosa de magia.

No vengáis como turistas: ¡levantad esas pancartas!

Porque los pueblos vaciados cuando ha llegado el verano / de fiestas y tradiciones, de alegría se han llenado. / Pero tampoco se olvida aquello que es necesario / para vivir dignamente todos los días del año. / Y hay más manos y más voces para poder alcanzarlo.

Compromiso cual vecinos en los meses de verano.

"Sois de aquí, nadie lo niega, pero ser de aquí es cuidar" / Cuidar es luchar a veces y siempre es reivindicar / los derechos de los pueblos como los de la ciudad, / la dignidad del que vive o que viene a disfrutar / de la tierra zamorana en todo tiempo y lugar.

Como vecinos del pueblo venid a reivindicar.

Porque si ayudáis al pueblo ayudáis a vuestra casa. / Como dicen las personas que os han escrito la carta. / Con ellos ya me despido, con esas bellas palabras / que han dedicado a su tierra que es nuestra tierra alistana.

No sin antes, por supuesto, disculpas pedir, y gracias / dar por vuestra carta. Perdón por utilizarla / sin permiso –no os conozco- aunque he estado como en casa / leyendo vuestros mensajes con los que acabo mi "carta":

¡Ojalá sigáis viniendo! Volved con el alma abierta / No vengáis como turistas, pues sois parte de esta tierra. / De esta tierra que es de todos los que van, vienen, se quedan / o se marchan con el tiempo y vuelven. O se recuerdan.

No seas turista en el mundo, porque este mundo es tu tierra.

Portavoz de IU en la Diputación

