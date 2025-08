El físico de Sánchez

Desde su llegada a La Moncloa, hace ocho años, el cambio físico de Pedro Sánchez es más que evidente. Es la comidilla de media España. A fuer de ser sincera debo decir y digo que no se trata de un caso aislado entre los grandes dirigentes. A la mayoría, el paso del tiempo y el ejercicio del poder les deja huella, a menudo con signos de envejecimiento prematuro. Eso es lo que le notamos a Sánchez, aquel guaperas que llegó a la Ferraz primero y a la Moncloa después en Peugeot. De aquel Sánchez sólo quedan huesos perceptibles bajo la piel que se le acartona por momentos, venas marcadas, signos de artrosis en sus manos y maquillaje a modo de trampantojo para tratar de ocultar la realidad.

El posado con el rey don Felipe en Marivent ha dado mucho que hablar por la extrema delgadez del otrora galán. Más que delgado, Sánchez está enjuto. Las lenguas con y sin doble filo dicen que es postureo, que pretende dar pena, que es puro teatro, a ver si de esa forma, hablando de su aspecto de miembro de la famélica legión progresista, que no pobre, el personal se olvida de Cerdán, de Begoña, de Abalos, de Koldo, del tito Berni, del Fiscal General del Estado y de todos los investigados por la eficaz y eficiente UCO.

El comentario unánime y generalizado, tras cada aparición, es el mismo: la extrema delgadez del presidente. No se trata de una mera cuestión de estética que, evidentemente, también. En Moncloa se muestran preocupados, aunque traten de ocultarlo, de que la imagen actual del presidente refleje, a pesar de las alharacas presidenciales, la debilidad, ya digo, no sólo física de un gobernante, precisamente en un momento crucial en el que necesita más que nunca mostrar autoridad. Esa autoridad no pasa por repetir hasta la saciedad que se queda, que no tiene intención de arrojar la toalla. Y de toallas sabe un rato. Esa autoridad pasa por gobernar y hacerlo democráticamente.

Este fin de semana, Sánchez desaparecerá del mapa político, enclaustrado en el palacete lanzaroteño de La Mareta. Con el descanso canario, ¿iniciará así su recuperación física? Porque, la otra, la recuperación política, la tiene cruda.

