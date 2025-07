"¿Me dejas terminar, por favor? ¿Me dejas terminar?".

No es una súplica humilde. Es el rugido ególatra del contertulio enfurecido porque otro ser petulante ha osado interrumpir su monólogo. Estaba desarrollando su sermón sobre el conflicto de Gaza, la subida del IPC o la pérdida de la final de la Copa del Rey por parte del Zamora C.F. Da igual el tema. Pero interrupciones, ninguna. Porque el homo tertulianensis es un ser que lleva en su genética la tenencia de la verdad absoluta, y eso imposibilita opiniones en contrario. Simulación de aceptación de criterios opuestos, toda, que el homo tertulianensis tiene que demostrar que es tan demócrata como engreído. Aceptación de otras posturas, ninguna. ¿Para qué, si el contertulio tiene en sus genes la certeza inquebrantable?

Hubo un tiempo en que estos leones no mostraban sus fauces delante de las cámaras de determinadas televisiones. Se les solía ver con el codo apoyado en la barra de los bares, arreglando el mundo con su Doctorado en Todo y Más. Pero la sociedad mediática ha evolucionado, aunque el homo tertulianensis, no tanto. Sigue sobrando la suficiencia en su mirada, desean dar lecciones que para eso son los autoproclamados eruditos, guardan las formas hasta que una opinión es contraria a la suya y se atreven a reír de tal sandez. Y algunas televisiones (o todas) los han sentado en sillas giratorias a que se devoren entre sí.

Al homo tertulianensis no se le contrata para informar, quizá porque para informar a los demás uno tiene que informarse primero, y el contertulio es cualquier cosa menos una enciclopedia ilustrada. Es, más bien, el cúmulo de los apuntes que tomó en la universidad y que le permitieron llegar a ser graduado (¡guau!). Apuntes de hace dos décadas, desfasados, amarillos e incompletos. Pero gracias a ellos llegó a ser titulado, fundamentalmente, en Ciencias de la Información. Pues todo resuelto: barra libre para opinar de la Transición o del apagón energético del 28 de abril.

Porque esa es otra. Podría haber un homo tertulianensis que fuera electricista y nos hablara de cables que dejan de funcionar. O una cajera que reivindicara la dureza de trabajar horas y horas de pie cobrando productos o colocándolos. O médicos que informaran (no opinaran) de próximos medicamentos que pueden estar por venir gracias a la labor de determinados laboratorios. No, casi siempre son periodistas. ¿Por qué extraña razón tiene esta profesión la capacidad de analizar la realidad y explicárnosla a los demás, tristes plebeyos, como si ellos fueran los críticos de arte que observan, sapientes, un cuadro magnífico y nos lo describen en lenguaje preescolar? Más de una vez han comentado sus Excelsas Tertulianidades: "Lo explicaré en palabras sencillas, para que nuestros televidentes lo puedan entender". ¡Mil gracias, adorada contertulia! Y que el director-presentador la contrate para darnos muchas clases más.

Hay quien opina por el placer de dialogar, de contrastar ideas. Luego están los otros: los que opinan porque hay una cámara encendida.

"Pienso, luego… no soy contertulio". Hay quien opina por el placer de dialogar, de contrastar ideas. Luego están los otros: los que opinan porque hay una cámara encendida. No importa si saben de fiscalidad, de feminismo o de corrupción, Porque no se trata de llegar a un punto de encuentro, sino de gritar, de vocear desde el extremo que cada cual considera la verdad definitiva. Hay que hablar a gritos, siempre. Y de todo. Con tono de experto y alma de bufón. Son los tertulianos, esos filósofos de saldo que colonizan los platós para regalarnos un mundo explicado en titulares.

Se encuentra en ellos el equivalente mediático a la comida ultraprocesada: rápida, adictiva y vacía. Como snacks que llenan pero no alimentan, sus avezadas intelectualidades saturarán horas de pantalla pero dejarán vacío el pensamiento. Al acabar el programa, uno se quedará igual que al principio. O peor, con ardor mediático.

Mientras llegan tertulias de verdad, voy a apretar con frecuencia el botón de "apagado" del mando a distancia. Porque los contertulios abundan en todos y cada uno de los canales.

Me refugiaré viendo alguna peli. Esperemos que las plataformas audiovisuales me ofrezcan un buen surtido de series donde nadie me dé clases.

Y que poco a poco se vaya borrando de mi mente el eco del grito de guerra del homo tertulianensis: "¿Puedo terminar, por favor? ¿Puedo terminar?".

Sí, hombre. Termina. Pero prométenos que, esta vez, será para siempre.

