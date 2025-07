¡Soberanía nacional ya!

Tras haber llegado al ecuador de la presente legislatura, que, dicho sea de paso, desde que comenzó viene transcurriendo "a trancas y barrancas", mi pregunta es: ¿merece la pena repasar de nuevo la de veces que quien preside el Gobierno nos ha engañado y ninguneado, o es mejor que nos pongamos manos a la obra para tratar de evitar que acabe con todas nuestras esperanzas de recuperar la senda que marcaron quienes, pronto hará cincuenta años, supieron aparcar sus diferencias, pasar página y ponerse de acuerdo para poner en marcha el periodo democrático más estable y duradero de cuantos ha vivido España hasta la fecha?

Es un hecho que la inmensa mayoría de los ciudadanos que nos interesamos por la política estamos hartos de asistir, a través de la televisión o del medio que sea, a las pantomimas en que se han convertido las sesiones de control al gobierno y los debates que sobre el estado de la nación se han podido celebrar en los últimos tiempos; lo que es un insulto al pueblo español por el papel que, según se recoge en el Art.1.2 de nuestra Carta Magna: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", en teoría debería desempeñar.

Y digo en teoría porque, de lo que se recoge en el referido artículo, y de lo que establece el 92.1 de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", se podría desprender que el pueblo debería tener mayor protagonismo en la toma de decisiones sobre todo aquello que pueda ser de especial trascendencia política, o, en su caso, afectar a los poderes del Estado.

No permitir que los poderes del Estado vayan por libre, es un derecho y una obligación que todos los españoles deberíamos reivindicar poder ejercer de manera activa

Pero como no es así, porque la realidad es que, con la salvedad del referéndum convocado a propuesta de Felipe González, en 1986 (para que el pueblo español decidiese sobre la permanencia, o no de España en la OTAN), y del que se tuvo que convocar en 2005 (para refrendar el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa), aunque haya habido gobiernos que han abordado asuntos de gran trascendencia política, en ningún momento se han planteado consultar al pueblo antes de tomar decisiones (último gobierno de Aznar, sobre la guerra de Irak, y más recientemente el actual, sobre la Ley de Amnistía), lo que hoy les vengo a plantear a todos ustedes, estimados lectores, es que hagamos proselitismo en favor de hacer valer un poco más el protagonismo que, en base a lo que establece la Constitución, debería tener el pueblo para poder influir en las decisiones políticas de ámbito nacional. No es de recibo que, estando como están las cosas, sigamos asumiendo que la soberanía nacional se reduce a que los españoles podamos votar cada cuatro años para elegir a quienes se ofrecen para representarnos en el Parlamento de la Nación; y más a sabiendas de que, una vez elegidos, lo único que hacen es ponerse al servicio de la causa, es decir, de sus jefes, para apoyar sus posicionamientos, importándoles un bledo lo que quienes les otorgamos nuestra confianza podamos pensar.

Lamentable, muy lamentable, porque ante quienes deberían rendir cuentas sus señorías, más que ante sus jefes, debería ser ante quienes les pusimos donde están…

Por todo ello, opino que lo que tendríamos que hacer todos los españoles, para hacer valer el derecho que, como actores de la soberanía nacional, nos otorga la Constitución, es reivindicar que se pongan en marcha los mecanismos que posibiliten a la ciudadanía poder participar e influir de manera activa, no pasiva, en la toma de decisiones de cuantos asuntos puedan afectar a la comunidad política.

De entrada, sería suficiente con que se aprobara una norma en virtud de la cual, todos los años, o cuando sea menester, el Gobierno deba consultar al pueblo, a través de referéndum o de la fórmula que se considere más apropiada, para que éste se pronuncie acerca de cómo ve la legislatura (bien anualmente, o bien en su ecuador…), y, por supuesto, siempre que se pretenda tomar decisiones o someter al trámite parlamentario asuntos que puedan tener especial trascendencia política, como la tuvo en su día la decisión de participar en la guerra de Irak, o más recientemente la de aprobar una amnistía que se sacó adelante solo para favorecer directamente los intereses de unos golpistas, e indirectamente para satisfacer las desmedidas ansias de seguir gobernando de un psicópata narcisista.

La simple sustitución de la palabra "podrán" por "deberán", en el texto del Art.92.1 podría valer, en principio, para que no fuese tan arbitrario el ejercicio del poder.

Si los presidentes de la nación supieran que, en lugar de tener que prepararse solo para pasar de soslayo las sesiones de control al gobierno, o los debates que sobre el estado de la nación puedan convocar, tuvieran que hacerlo también para superar el examen de la ciudadanía sobre su gestión, "otro gallo cantaría".

La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de carácter político es uno de los pilares básicos de la democracia y la forma más efectiva de hacer valer el principio de soberanía nacional. Por ello, no permitir que los poderes del Estado vayan por libre, es un derecho y una obligación que todos los españoles deberíamos reivindicar poder ejercer de manera activa.

Es mi opinión.

¡País!

