Vergüenza de ser europeo

No he querido saber, pero he sabido (J. Marías).

A estas alturas de mi vida, o bajuras según se mire, creí que había comprendido hasta dónde era capaz de llegar el ser humano, tanto en lo maravilloso como en lo horrendo, y hablo de estos dos contrarios tan contrastados porque ambos han formado siempre parte intrínseca, estructural incluso, del devenir histórico de la humanidad si es que humanidad hay solo una, que lo dudo, se dice el filólogo metido a filósofo.

Viene esto a colación del descomunal despropósito de la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, que a través de un informe elaborado por su equipo sobre la situación de Gaza ve "indicios" de que Israel viola sus obligaciones de Derechos Humanos en el marco del Acuerdo de Asociación que rige las relaciones entre la UE e Israel, según informó la Cadena Ser el 21 de junio del 2025.

A pesar de que ya en noviembre del 2024 la Corte Penal Internacional de la Haya, a instancias de Sudáfrica entre otros, había ordenado el arresto de Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Unión Europea que tanto ha hecho por Ucrania, solo ha tenido unas tibias palabras sobre la actuación de Netanyahu sobre Gaza e incluso algunos países pertenecientes a la UE se opusieron a que se tomaran medidas contra Israel en el marco de dicho Acuerdo entre la UE e Israel, exceptuando la postura del anterior Alto Representante de Política Exterior, el Sr. J. Borrell que intentó en vano buscar una unanimidad de condena por parte de la UE, algo que nunca ha llegado hasta la fecha.

Desde entonces, y a pesar de los 60.000 asesinados en Gaza y Cisjordania, de dejar reducidas las ciudades de Gaza a escombros y de utilizar sin ningún pudor ni vergüenza el arma del hambre y de la salud para mermar a la población palestina llegando incluso a dispararles a diario cuando se dirigen a recoger algo de comida, por parte del ejército israelí, la Unión Europea sin rumbo en política exterior y servil a las directrices de Trump viene haciendo oídos sordos al genocidio de Gaza y a tanta manifestación de ciudadanos europeos y de otros muchos países contra el gobierno genocida de Israel y a favor de una Palestina libre.

Ante las imágenes del telediario de cada día, casi insostenibles de ver por su crudeza y horror de civiles palestinos entre los que se hayan "especialmente" cantidad de mujeres, adolescentes y niños, sufriendo lo indecible o muriendo, asesinados por las bombas israelíes o por el hambre o la falta de medicinas, la UE a través de su representante ve "indicios" de... Insoportable constatar tamaña tibieza y vergüenza por parte de la UE.

Incluso, dicha Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, ha llegado a afirmar recientemente que "el objetivo no es castigar a Israel... El objetivo es mejorar la situación de Gaza".

Por todo ello, no he querido saber pero he sabido que dentro de mí ha surgido una enorme vergüenza y repulsa por la falta de condena de la UE a Netanyahu y su gobierno que, cruelmente y con total impunidad, sigue perpetrando el genocidio en Gaza, y como ha señalado el presidente turco, del mismo modo, o peor, que Hitler en el tan llorado Holocausto. Una vez más, históricamente, la víctima se torna verdugo ante la impasividad de la Unión Europea. ¡Vergüenza de ser europeo!

