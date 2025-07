Tendremos que acostumbrarnos

Frente a lo malo que también sufre, me alegro de todo lo bueno que le ocurre a la Iglesia de Zamora. Es lo que celebro. Lo otro, el ruido, no me interesa, nunca me ha interesado. No me diga que no es una buena noticia, ante la precariedad de "obreros", que El Verbo Divino asuma la atención pastoral de la parroquia de San Lorenzo. Son jóvenes, por lo tanto savia nueva de la que tan necesitada está la diócesis aunque, bien es verdad, tenemos la enorme suerte de contar con un grupo de sacerdotes jóvenes extraordinarios, preparados para la vida moderna, chicos de hoy, sacerdotes de hoy y de siempre, personas admirables y cercanas en su mayoría. Que Dios les dé salud, fuerza y ánimo para perseverar y no desfallecer.

Si en Zamora contáramos con más órdenes religiosas, a buen seguro que ya se habrían incorporado a las tareas diocesanas de pastoral. Hay lo que hay. Afortunadamente el Verbo Divino permanece para mayor gloria de Arnoldo Janssen, su fundador, hoy elevado a la categoría de santo. Que ojalá permanezcan muchos años. No, no es el P. Volusiano, ni tampoco el P. Luis, ambos ya son eméritos aunque en permanente ejercicio, quienes van a realizar las tareas correspondientes en San Lorenzo. Son los padres Sanjib Bishoy, el nuevo párroco, y su compañero Thominraj Amanalathan. Ambos, procedentes de la India.

Como la cosa de las vocaciones va tan lenta, tendremos que empezar a acostumbrarnos a estos y otros nombres que nos sonaran exóticos y que incluso serán impronunciables. Seguro que los feligreses de San Lorenzo no tardarán en "rebautizarlos". Los nombres de Fabri, Antonio, Juan, Luis, Miguel, Benito, Javier, Santiago o Ángel serán, posiblemente algún día, sólo parte del recuerdo individual y colectivo de los zamoranos. Asia nos va a prestar muchas de sus vocaciones, bienvenidas sean, en el formato de religiosos.

En una España que se puebla de mezquitas frente a los templos de toda la vida en la Europa de raíces cristianas, produce alegría e incluso emoción, saber que las campanas de sus torres no dejarán de ‘avisar’ a misa, aunque en lugar de Juanjo, Agustín o Fernando, las hagan tañer Sanjib, Thominraj o los próximos en llegar. Lo dicho, bienvenidos sean.

