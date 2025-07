¿Es un riesgo contratar con Montoro?

Dicen mis amigos de Asuntos Públicos que todo es política. Estoy de acuerdo, claro. Trata los asuntos de la polis y la polis somos todos. Montoro fue ministro de Hacienda dos veces, primero con Aznar, del 2000 al 2004, y después con Rajoy, del 2011 al 2018. Entre uno y otro funda su firma de servicios profesionales, Equipo Económico, ahora Global Afteli, antes "Montoro y asociados".

Mi amigo Gomá habla del ideal como algo que no existe, no pertenece al mundo del ser, sino del deber ser. Que algo nos escandalice es un homenaje a la ejemplaridad porque consiste en una comparación entre la realidad que observas y el ideal que uno tiene vivo en su mente. Si uno se escandaliza es porque el ideal está vigente en la mente.

Voy a un evento social el sábado, coincidimos varios que estudiamos Derecho en la Complutense durante los ochenta. Se habla del caso Montoro, el Ministerio de Hacienda presuntamente legislaba para beneficiar a empresas previo pago a Equipo Económico, ahora Global Afteli, antes "Montoro, asociados y asesores", ya digo. Unos no se escandalizan, otros se escandalizan, comparan su ideal sobre la intermediación e incidencia pública y el lobby no es esto.

¿Hablamos de influencia o de corrupción?, la línea es difusa y los escandalizados piden regulación, trazabilidad de la huella normativa, organismos independientes y cosas así. Entre la bomba de "fuá" y la cebolla caramelizada me entretengo pensando que no está mal que se regule; pero que la norma siempre va a ir por detrás de la realidad.

¿Mi ideal? Reputación. Me gusta pensar que si las empresas hubieran medido el riesgo reputacional que supone, suponía, contratar con esa firma; quizás, solo quizás, hubieran actuado de otra manera. Un riesgo reputacional es cualquier riesgo que afecte negativamente a la satisfacción de las expectativas de los grupos de interés. ¿Es ético contratar con una firma fundada por un exministro cuando vuelve a ser ministro? No lo sé. ¿Es ilegal?, tampoco lo sé, no soy juez. ¿Les escandaliza a sus grupos de interés? Tampoco lo sé, pero habría que haberlos tenido en cuenta.

Hay que valorar si contratar a Equipo Económico afecta a sus expectativas. ¿Dejarán de recomendar?, ¿dejarán de operar (invertir, comprar, vender, trabajar, etc.) o van a operar menos?, ¿afectará al valor de la acción?, ¿rechazan los más listos de la clase trabajar en esas empresas?, ¿les va a salir más caro financiarse?, ¿su licencia social aumentará o disminuirá?

Sumas y restas. La reputación, los intangibles, tienen mucho de sumas y restas. También de poesía, ¿afecta a nuestra narrativa?, ¿vamos a ser capaces de explicarlo? Según la repuesta a estas preguntas, contratamos a Equipo Económico o a otro. No sé si contratar con la firma de Montoro supone un riesgo reputacional, pero nada más práctico que una buena teoría, amigo.

Suena "La chica de ayer" y salimos a bailar los viejos de la Complu. Se oyen cosas como, esa, ese, ha envejecido bien, o mal, mira tú. Y volvemos a otros asuntos que interesan a la polis. Tus cabellos dorados parecen el sol.

