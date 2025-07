Ya lo creo que es más que una casa, como que es un hogar. Al fin y al cabo una casa es, simple y llanamente, un edificio construido para habitar, mientras que, por el contrario, un hogar es el espacio emocional y afectivo que se crea dentro de una casa y que se caracteriza por la seguridad, el amor y la familia. En el Hogar Reina de la Paz que dirigen las Hermanitas de los Ancianos Desamparados se respira amor por todos los rincones. La seguridad es total para las más de 160 personas mayores y el equipo formidable de monjas comandadas por Sor Edisa. Todos juntos forman una gran familia que tengo en cuenta todos los días. Porque, todos los días, pido a Dios que nunca lleguen a formar parte de las Congregaciones que, por falta de vocaciones o lo que sea, se ven obligadas a abandonar Zamora. Ese fracaso sería insoportable.

Visitar a las Hermanitas, auténticas jabatas, es una gozada que no me resisto a disfrutar. De la mano de su capellán, el siempre querido P. Luis Zurrón, religioso del Verbo Divino, junto con el también religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Carmelo Martínez Gil, tuve el honor de asistir a la Misa en honor de Santiago Apóstol, Patrón de España, de escuchar la emotiva homilía del P. Zurrón y desayunar juntos en amor y compaña. Además, me permitieron formar parte de la fiesta que tenían preparada para los residentes, una tómbola en la que, como en botica, no faltaba de nada.

El Hogar Reina de la Paz es un crisol de belleza, de limpieza, de felicidad y yo diría que de júbilo. En ese ambiente el dolor, la tristeza y la enfermedad no encuentran cobijo aunque la procesión vaya por dentro. Los zamoranos, poco dados a los reconocimientos, no sabemos lo que tenemos, teniendo este hogar que un día, quien sabe, puede ser el suyo y el mío. No lo hay mejor. Créame. Y, hay que ver que poco se le tiene presente cuando de otorgar premios, a veces inmerecidos, y ayudas se trata. La Divina Providencia hace más que todas las administraciones juntas y las entidades bancarias.

A sor Edisa que, en breve, cumplirá años, a Sor Carmen y su sonrisa, sor Argimira, Sor Ana, Sor Sandra, son en total doce monjitas, les envío todo mi cariño, que es mucho, y mi gratitud por su entrañable acogida. Gracias por hacerme tan feliz. No se vayan nunca, hermanas.

